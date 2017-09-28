Demir Çelik Ürünlerinde Kalite Ve Ucuzluğun Adresi Karaca Metal

28 Eylül 2017

Karaca Metal şirketi; Şükrü Karaca tarafından, 1984 yılında kurulmuş olup, 2005 senesine kadar 70 m2 bir alan içerisinde Bayrampaşa’da faaliyetlerini sürdürmüştür. İş hacminin artması ve taleplerin çoğalmasıyla alakalı olarak da, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Demirciler Sanayi Sitesi'ne taşınmış ve hizmet anlayışını ve ürün çeşitlerini arttırma yoluna girmiştir. Karaca Metal toplamda, 1200 m2 alanda faaliyetlerine en profesyonel anlamda devam eder.

Karaca Metal Ürünlerinde Genel Başlıklar

Karaca Metal ürünlerinde, farklı ve kaliteli kategoriler sunar. Kısaca değinmek gerekirse; saclar alanında galvaniz sac, dkp saclar, HRP saclar, siyah saclar, baklavalı saclar, genişletilmiş sac, delikli saclar, boyalı saclar, trapez saclar, levha saclar, gözyaşı desenli saclar, profiller alanında; özel şekilli, dikdörtgen, kare, boyalı, galvanizli, özel şekilli, oval ve elips profiller, borular alanında; galvanizli, sanayi, doğalgaz, su boruları, çelik hasırlar alanında; kafes, beton ve çit hasırları, yapı profilleri alanında; IPE, HEB, HEA profilleri, hadde ürünleri olarak da; inşaat, köşebent, kare dolu, lama, silme, NPU, NPI, silme, lame, transmisyon milli yuvarlak, T profil ürünleri yer alır.

Kalite Anlayışının Hedefe Etkisi

Karaca Metal kendi piyasası içerisinde, daima ileri görüşlü bir anlayış sergiler. Yapmış olduğu hizmetler ve farklı donanımlar, lider bir anlayışının onurunu yaşatır.. İlklerde her zaman kendi gösteren firma, rakiplerinden farklı bir şekilde ayrılır. Bu sebeple, işleriyle ve profesyonel bakış açısıyla daima takip edilen ve örnek alınan bir firma olarak gösterilmiştir. Firmanın en büyük hedefleri arasında, yıllarca piyasada kalitesini ve profesyonelliğini en yüksek seviyede devam ettirmek yer alır. Karaca Metal, başarısını her zaman ileriye götürmenin anlayışı ile hareket eder.

Karaca Metal Ürün Çeşitliliği Farkı

Şirket içerisinde çalışan herkes; beyaz yaka ya da üst yönetim olsun, Karaca Metal kalite politikasına sadakat göstermek ve onu ileriye götürmek bilincini taşır ve bu sorumluluğu sonuna kadar devam ettirmekle yükümlüdür. Ürünlerle alakalı piyasada her zaman önde ve profesyonel bir anlayışla hareket eden firmanın ürünleri arasında; saclar, profiller, borular, çelik hasırlar, yapı profilleri ve hadde ürünleri gibi pek çok kaliteli seçeneği bir arada görmek mümkündür.

Ürün Çeşitliliğindeki Kalite Hedefi

Müşterilerine en kaliteli ve en yeni ürünleri sunan Karaca Metal, hızlı bir şekilde müşterileriyle iletişim sağlar. En son teknolojik gelişmelerle hareket eden firma, beklentilerin üzerine çıkma gayesi taşır. Ürünlerin kalitesi ve fiyat oranı en uygun şekilde sağlanır. Kalitesini bozmamak amacıyla, ürünlerin sertifikası her daim korunur.

Bu bir Advertorial'dır.