Demir çelikte 105 milyar liralık sahte fatura operasyonu

ANKARA (DÜNYA)

İçişleri Bakanlığı, demir çelikte fiyatları manipüle ettikleri gerekçesiyle 384 kişi hakkında yakalama kararı çıkarırken, bunlardan 250’si gözaltına alındı. Aralarında Erol Eşrefoğlu’nun da (Evcil) yer aldığı 3 aynı suç örgütünün 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre operasyon; Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, KOM Daire Başkanlığı personeli tarafından Ankara merkezli olmak üzere 29 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi.

“Demir Yumruk” adı verilen operasyon kapsamında yakalananlar, demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleştikleri ve kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura düzenleyerek devleti 25 milyar lira zarara uğratmakla suçlanıyorlar.

Açıklamaya göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, suç amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve VUK’a muhalefet suçlarından soruşturma başlattı. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğünde ortak bir çalışma grubu oluşturuldu ve gruba KOM ekipleri de destek sağladı.

Teknik takip 10 ay sürdü

Çalışma grubu 10 ay boyunca dinleme ve fiziki takip yaparken, çalışma kapsamında sektörde faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit etti.

Bu kapsamda, demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3’üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, tespit edilen 25 milyar liralık zararın Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim için ayırdığı ödenek kadar olduğuna dikkat çekilerek operasyonunun Ankara yanı sıra İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de yer aldığı 29 ilde gerçekleştirildiğinin altı çizildi. Operasyon ile birlikte 14 fabrika ile 850 adreste arama ve el koyla işlemleri de başlatıldı.