Demir-çelikte ek vergi kaldırılmalı
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile Washington’da bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD’nin demir-çelik ürünlerine uyguladığı ilave gümrük vergilerini kaldırmasını istedi. (Ece Ceyhun)
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