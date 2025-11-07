Demir cevheri fiyatları 4 ayın en düşük seviyesinde

Dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin’in çelik ihracatı Ekim ayında geçen yıla göre yüzde 12,5 azalarak 9,78 milyon tona geriledi. Buna karşın demir cevheri ithalatı yüzde 10,2 artış gösterdi.

Bu tablo, küresel pazarda Çin çeliğine olan talebin zayıfladığını ve üreticilerin artan stok baskısıyla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

Küresel talepte sert düşüş

Çinli çelik üreticileri, yavaşlayan iç talep ve uzun süredir devam eden emlak krizinin etkisiyle dış pazarlara daha fazla yönelmişti. Ancak Güneydoğu Asya ve Latin Amerika ülkelerinin ucuz Çin çeliğine karşı korumacı politikalar uygulamaya başlaması, bu ihracat bağımlılığını kırdı.

Üretim ve inşaatta daralma sürüyor

Çin’de hem imalat hem de inşaat sektörüne ilişkin PMI verileri yeniden daralma bölgesine geriledi. Bu durum, demir ve çelik ürünlerine yönelik talebin düşük seyrini sürdürdüğünü ve üreticilerin satış kanallarında baskı yaşadığını gösteriyor.

Yüksek arz fiyatları aşağı çekiyor

Ekim ayında küresel demir cevheri sevkiyatlarının yüksek seyretmesi, Çin’de stokların artmasına neden oldu. Bu da fiyatlar üzerindeki düşüş baskısını güçlendirdi.

Simandou madeni baskıyı artırıyor

Öte yandan, Gine’nin dev Simandou demir cevheri madeni projesinden beklenen ek arz, piyasalarda arz fazlası endişesini artırarak fiyatları daha da aşağı çekti.

Uzmanlara göre, zayıf talep, artan stoklar ve korumacılık eğilimi birleştiğinde demir cevheri fiyatlarının kısa vadede toparlanma olasılığı düşük. Çin’in emlak ve inşaat sektörüne yönelik teşvik kararları, olası bir fiyat dengelenmesi için kritik önemde olacak.