Demir cevheri fiyatları arz artışı ve talep belirsizliğiyle geriledi

Demir cevheri fiyatları, ana tedarikçilerden yapılan sevkiyatların artması ve en büyük tüketici konumundaki Çin'in gayrimenkul sektöründeki zayıflığın sürmesiyle pazartesi günü son bir haftanın en düşük seviyesine ulaştı.

Çin'in Dalian Emtia Borsası bünyesinde işlem gören demir cevheri sözleşmesi, günü yüzde 1,11 oranında değer kaybıyla ton başına 803 yuan seviyesinden kapattı. Singapur Borsası üzerindeki haziran vadeli gösterge demir cevheri kontratı ise yüzde 0,85 düşüşle ton başına 108,2 dolara indi. Bu seviyeler, piyasada 5 Mayıs ve 6 Mayıs tarihlerinden bu yana kaydedilen en düşük değerler olarak kayıtlara geçti.

Sevkiyat artışı fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı artırdı

Mysteel platformunun verilerine göre, Avustralya ve Brezilya merkezli lider tedarikçilerin demir cevheri sevkiyatları 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 12,3 artışla 25 milyon 730 bin tona yükselmişti. Limanlardaki yüksek stok miktarının korunmasıyla birleşen arz artışı, çelik üretimi temel girdisinin fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Sektör analistleri, piyasadaki mevcut arz bolluğunun fiyatlandırmalarda temel belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Çin genelinde ham çelik üretiminin düşmesi ve gayrimenkul sektöründeki durgunluğun devam etmesi emtia tüketim tahminlerini zayıflatıyor. Yakın vadeli güçlü tüketim beklentileri ve günlük sıvı metal üretiminin 14 Mayıs haftasında haftalık bazda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 390 bin tona ulaşması ise fiyatlardaki daha derin kayıpları sınırlandırdı. Bu üretim seviyesi, nisan ayı ortasından bu yana kaydedilen en yüksek hacim olarak ölçüldü.

Çelik üretimi ve gayrimenkul sektörü gerilemeye devam etti

Çin'in nisan ayı ham çelik üretimi, üreticilerin iç ve dış piyasadaki talep belirsizliklerine karşı temkinli yaklaşmasıyla mart ayına göre yüzde 3,9 azalmıştı. Üretilen hacim, 2018 yılından bu yana kaydedilen en düşük nisan ayı seviyesi olmuştu. Gayrimenkul yatırımları ve yeni inşaat başlangıçları gibi temel göstergelerdeki daralma eğilimi de çelik tüketimi üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Diğer çelik üretim girdilerinden NYMEX koklaşabilir kömür kontratları yüzde 1,95 ve kok kömürü yüzde 2,5 oranında değer kaybetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki inşaat demiri yüzde 1,32, sıcak haddelenmiş rulo çelik yüzde 1,04, paslanmaz çelik yüzde 1,21 ve filmaşin yüzde 0,53 düştü.

Emtia piyasalarındaki artan tedarik ve gayrimenkul sektöründeki yapısal daralma, demir cevheri fiyatları genel trendini aylık bazda yatay ve aşağı yönlü bantta tutmaya devam ediyor.