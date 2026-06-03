Demir cevheri fiyatları azalan çelik marjları ve zayıf talep nedeniyle geriliyor

Dalian Emtia Borsası bünyesinde işlem gören en aktif demir cevheri sözleşmesi, Çin'deki zayıf mevsimsel talep ve daralan çelik marjlarının etkisiyle günü yüzde 0,57 kayıpla 780 yuandan (115,20 dolar) tamamlarken, Singapur Borsası temmuz vadeli gösterge kontratı yüzde 1,45 düşüşle 103,7 dolara indi. Küresel piyasalarda en büyük tüketici konumunda olan Çin'deki olumsuz hava koşulları, inşaat faaliyetlerini yavaşlatarak hammadde fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Çin çelik üreticileri üretimi kısmaya odaklanıyor

Çin Demir ve Çelik Birliği, aşırı sıcaklar ve erken başlayan yağmurların açık hava inşaat faaliyetlerini kısıtladığını açıkladı. Kurum, çelik üreticilerinin arz ve talep arasındaki dengesizliği önlemek adına üretimi kontrol etmelerini ve stokları düşürmelerini önerdi. Lange Steel Danışmanlık Şirketi Direktör Yardımcısı Xin Ge, nihai çelik tüketiminin darbe aldığını ve satın alma iştahının gerilediğini belirtti.

Kömür madeni kazası tedarik endişelerini artırdı

Mayıs ayı sonlarında yaşanan ölümcül maden kazasının ardından koklaşabilir kömür fiyatları yüzde 18 oranında yükseliş kaydetti. Xin Ge, kömür fiyatlarındaki bu artışın çelik marjlarını sıkıştırdığını ve hammadde alım ilgisini zayıflattığını ifade etti. Dalian piyasasında koklaşabilir kömür yüzde 0,95 yükselirken, kok kömürü vadeli işlemleri yüzde 0,73 değer kazandı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası işlemlerinde de çelik fiyatları çoğunlukla zayıf bir seyir izledi. İnşaat demiri yüzde 0,25 gerilerken, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,35 ve filmaşin yüzde 0,56 değer kaybetti. Paslanmaz çelik ise trendin aksine yüzde 0,17 artış gösterdi.

Çin Maden Kaynakları Grubu, yerli üreticilere Avustralyalı Fortescue firmasıyla yeni bir ürün hakkında görüşmeme talimatı verdi. Bu gelişme piyasada olası bir ithalat yasağı spekülasyonuna yol açsa da analistler kısa vadeli fiyat etkisinin sınırlı kalacağını öngörüyor.