Demir cevherinde 25 yıl sonra grev

Avustralya'nın demir cevheri merkezi Pilbara'da yıllardır görülmeyen büyüklükte bir işçi hareketi yaşandı. BHP çalışanlarının iki günlük eylemi demir cevheri sevkiyatını durduramadı ancak anlaşmazlığın çözülememesi halinde dünyanın en kritik hammadde çıkış noktalarından birinde yeni kesintiler yaşanabileceği endişesi oluştu. Çin'in Avustralyalı madenciler üzerinde fiyat baskısını artırdığı bir dönemde gelen grev, küresel çelik piyasasının arz tarafındaki riskleri yeniden gündeme taşıdı.

150 işçi greve katıldı

Batı Avustralya'daki Port Hedland'da yaklaşık 150 çalışan hafta sonu düzenlenen eyleme katıldı. Cumartesi günü 24 saatlik gemi yükleme yasağıyla başlayan eylemin ikinci bölümünde yaklaşık 100 çalışan pazar sabahı iş bıraktı. Üç sendikanın katıldığı hareket, bölgede 2000 yılından bu yana görülen en büyük işçi eylemlerinden biri olarak kayda geçti.

Sendikalar ile BHP arasında yeni dört yıllık toplu iş sözleşmesi için yedi aydan uzun süredir görüşmeler yürütülüyor. Anlaşmazlığın merkezinde yalnızca ücret artışı değil, mevcut çalışma koşullarının, primlerin ve çalışanlara sağlanan bazı hakların yeni sözleşmede açık biçimde güvence altına alınması talebi bulunuyor.

Günlük 80 milyon dolarlık hat

Port Hedland sıradan bir maden limanı değil. BHP yalnızca bu merkez üzerinden her gün yaklaşık 80 milyon dolar değerinde demir cevheri sevk ederken liman, aynı zamanda dünyanın en büyük demir cevheri ihracat merkezi konumunda bulunuyor.

Haziran 2026'da sona eren 12 aylık dönemde Port Hedland'dan toplam 571,6 milyon ton demir cevheri gönderildi. Bu miktar Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesindeki toplam cevher ihracatının yaklaşık yüzde 75'ine karşılık geliyor. BHP'nin bölgedeki dev madenleri demiryolu hatlarıyla doğrudan limana bağlandığı için Port Hedland'da uzun süreli yaşanabilecek bir kesinti, yalnızca şirketi değil küresel demir cevheri arzını da etkileyebilecek büyüklüğe sahip.

Gemiler yine de yüklendi

İki günlük işçi eylemi şimdilik korkulan ölçüde bir sevkiyat kesintisine yol açmadı. BHP, grev sırasında gemilerin yüklenmeye devam ettiğini ve planlanan kalkışların limanın normal çalışma düzenine yakın biçimde sürdüğünü açıkladı. Rakip üreticiler Fortescue ve Hancock Prospecting'in limandaki sevkiyatlarının da eylemden önemli ölçüde etkilenmediği bildirildi.

Bu durum piyasanın kısa vadeli arz endişesini sınırladı ancak risk tamamen ortadan kalkmış değil. Daha önce yapılan hesaplamalar, BHP'nin operasyonlarının bir gün tamamen durması halinde yaklaşık 800 bin ton demir cevheri sevkiyatının etkilenebileceğine işaret ediyordu. Yeni ve daha uzun süreli grevlerin gündeme gelmesi halinde piyasanın tepkisi bu nedenle çok daha sert olabilir.

Asıl tarih 18 Ağustos

Hafta sonundaki grev tamamlandı ancak ücret anlaşmazlığı çözülmedi. BHP ile sendikaların bir sonraki görüşmesi 18 Ağustos'ta yapılacak ve aynı gün şirketin yıllık finansal sonuçlarını açıklayacak olması görüşmenin önemini daha da artırıyor.

BHP dört yıllık dönem için çalışanlara toplam yüzde 16 ücret artışı teklif ediyor. Sendikalar ise ücret artışının yanı sıra mevcut maaş, prim ve çalışma koşullarının toplu sözleşmede açık biçimde korunmasını istiyor. Tarafların 18 Ağustos'taki görüşmeden sonuç alamaması halinde Port Hedland'da yeni iş bırakma eylemlerinin gündeme gelmesi mümkün.

Çin zaten fiyat için bastırıyor

Port Hedland'daki arz riski, demir cevheri piyasasında alıcılarla üreticiler arasında fiyat savaşının sertleştiği bir döneme denk geldi. Dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi olan Çin, Avustralyalı madenciler karşısındaki pazarlık gücünü artırmak için alımlarını giderek daha merkezi biçimde yönetiyor.

Çin'in devlet destekli China Mineral Resources Group şirketi son olarak bazı Çinli çelik üreticilerinden Rio Tinto ile eylül ayı sevkiyatları için yürütülen görüşmeleri durdurmalarını istedi. CMRG'nin Çin'in yıllık demir cevheri ithalatının yarısından fazlası adına pazarlık yürüttüğü tahmin ediliyor. Şirket daha önce BHP, Fortescue ve Hancock Prospecting ürünlerinde de benzer satın alma baskıları uygulamıştı.

Beijing'in hedefi, dünyanın en büyük alıcısının gücünü tek merkezde toplayarak madencilerden daha düşük fiyat ve daha avantajlı ticari koşullar elde etmek. Ancak üretici tarafında Port Hedland gibi kritik noktalarda arz sorunu ortaya çıkması Çin'in bu pazarlık gücünü zayıflatabilecek bir unsur olarak görülüyor.

Fiyatlar Çin hamlesiyle yükseldi

Çin'in Rio Tinto üzerindeki son baskısının ardından demir cevheri vadeli fiyatlarında ters yönde hareket görülmesi dikkat çekti. Dalian Emtia Borsası'ndaki en aktif demir cevheri kontratı yüzde 2,57 yükselerek ton başına 719 yuana çıkarken, Singapur piyasasında eylül vadeli fiyatlar da yüzde 2'nin üzerinde artışla yaklaşık 96,45 dolara ulaştı.

Bu hareket piyasanın ne kadar hassas bir dengede olduğunu gösteriyor. Çin bir taraftan satın alma gücünü kullanarak fiyatları aşağı çekmeye çalışırken, büyük üreticilerin operasyonlarında yaşanabilecek en küçük arz kesintisi fiyatları yeniden yukarı taşıyabiliyor. Port Hedland'daki eylemlerin uzaması halinde iki güç arasındaki bu mücadele daha görünür hale gelebilir.

Çin çeliği için kritik kapı

Avustralya, Çin'in demir cevheri ithalatının yarısından fazlasını karşılıyor. Bu nedenle Pilbara'dan çıkan cevherin kesintisiz biçimde Çin limanlarına ulaşması, dünyanın en büyük çelik endüstrisinin üretim maliyeti açısından kritik önem taşıyor.

Demir cevheri; otomobilden konuta, makineden altyapı projelerine kadar çok geniş bir üretim zincirinin temel hammaddesi durumunda. Çin ekonomisindeki zayıf iç talep son aylarda fiyatları aşağı çeken ana unsurlardan biri olurken, Avustralya'daki işçi eylemleri ve üreticilerle Çin arasındaki fiyat savaşı bu kez piyasanın arz cephesini öne çıkarıyor. Talepteki zayıflık ile arz riskinin aynı anda yaşanması, fiyatlarda oynaklığın artabileceğine işaret ediyor.

Türkiye için de maliyet riski var

Port Hedland'daki gelişmeler Türkiye açısından doğrudan bir tedarik krizi anlamına gelmiyor. Ancak uzun süreli bir arz sorununun küresel demir cevheri fiyatlarını yukarı taşıması, ithal cevher kullanan entegre çelik üreticilerinin hammadde maliyetlerini artırabilir. Böyle bir yükselişin uzun süre korunması halinde etkinin otomotiv, beyaz eşya, makine ve inşaat gibi yoğun çelik kullanan sektörlere kadar ulaşması mümkün.

Bu nedenle piyasanın ilk kritik tarihi 18 Ağustos olacak. BHP ile sendikaların anlaşmaya varması halinde Port Hedland kaynaklı arz riski hızla gündemden düşebilir; görüşmelerin yeniden sonuçsuz kalması ve grevlerin büyümesi halinde ise çeyrek yüzyıl sonra başlayan işçi hareketi yerel bir ücret anlaşmazlığından küresel emtia fiyatlarını etkileyen bir soruna dönüşebilir.