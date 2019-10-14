Demir ve demir dışı ihracatında ABD'nin payı artıyor

14 Ekim 2019

Türkiye'nin 2019 Eylül ayı ihracatı 15,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, demir ve demir dışı metaller sektörü ise 665 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan verilere göre sektör genel ihracattan yüzde 4,7’lik pay elde etti. En çok ihracat yapılan bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat 340,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya 76,2 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 40,2 milyon dolar ile İngiltere ve 39,2 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İhracatın yarısı AB'ye

Demir ve demir dışı sektörü olarak en büyük pazarlarının AB ülkeleri olduğunu ifade eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Eylül ayındaki ihracatın yüzde 51'inin bu ülkelere gerçekleştiğini kaydetti.

En çok ihracat yaptıkları üç ülkenin de AB üyesi olduğuna işaret eden Öztiryaki, bunun yanında ABD'ye olan ihracattaki artışın da sürdüğünü ifade etti. Öztiryaki, artış hızında yavaşlama olmasına karşın geçtiğimiz ay ABD'ye ihracatın yüzde 11,7 arttığını ve 28,9 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

ABD'ye ihracatta yüzde 39 artış

2019 Ocak-Eylül kümülatif verileri ile ilgili olarak da bilgi veren Öztiryaki, 6,15 milyar dolarlık ihracat ile genel ihracattan yüzde 4,6’lık pay aldıklarını ve sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan 6. sektör olduklarını kaydetti. Ocak-Eylül döneminde en dikkat çekici ihracat artışının ABD'ye yaşandığını kaydeden Öztiryaki, "Sektör ihracatında 4. sırada yer alan ve başlıca hedef pazarımız konumundaki ABD'ye ihracat bu dönemde yüzde 38,8 oranında artarak 308,2 milyon dolara ulaştı" dedi.

Alüminyum başı çekiyor

2019 Ocak-Eylül döneminde demir ve demir dışı metaller alt sektör ihracatında alüminyum ürün grubu 2,3 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer aldı. Alüminyum sektörünü 1,39 milyar dolar ile demir çelik mamulleri, 1,31 milyar dolar ile metal eşyalar ve 1 milyar dolar ile bakır sektörleri takip etti. Eylül ayı itibarıyla da sektörde en fazla ihracat 245,2 milyon dolar ile alüminyum sektöründe gerçekleşti.

