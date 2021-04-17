Demir ve demir dışı metalde ihracat sevinci

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), ilk çeyrekte 2,61 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İDDMİB'in açıklamasına göre, toplam ihracattan yüzde 5,8 pay alan sektör, ocak-mart döneminde en fazla ihracat yapan altıncı sanayi kolu oldu.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 320 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Sektörün başlıca hedef pazarı konumundaki ABD'ye ihracat 140 milyon dolar olarak hesaplandı.

Sektör, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,4'lük artışla 995 milyon dolarlık ihracat yaparak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu rakamın önemli bir kısmını AB üyesi ülkelere yapılan ihracat oluşturdu. Sektörün geçen ay söz konusu bölgelere gerçekleştirdiği ihracat yüzde 58 artarak 479,7 milyon dolara ulaştı.

Martta sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 117 milyon dolarla Almanya ilk sırada yer alırken, 64,5 milyon dolar ile İtalya ikinci, 55,9 milyon dolarla ABD üçüncü oldu.

"Nisanda yeni rekorları açıklamak kısmet olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektör olarak ülke ihracatına katkı vermeye devam ettiklerini belirterek, ilk çeyrekte ihracat rakamlarının hem sektörün geleceği hem de ülke için son derece önemli olduğunu bildirdi.

Nisana da hızlı bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Öztiryaki, "Gördüğümüz kadarıyla ay sonunda yeni rekorları açıklamak kısmet olacak. Sadece 1-12 Nisan'da sektörümüz 375 milyon dolarlık ihracatla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94'lük artış gösterdi. Bu rakamlar oldukça umut verici. Salgına rağmen kendimizi hızla toparladık ve artıya geçen sektörler arasında yerimizi aldık" açıklamasında bulundu.

Tahsin Öztiryaki, hafta içi gerçekleştirilen genel kurul toplantısında üye firmalardan tahsil edilen nispi aidat oranının, 10 binde 5’ten 10 binde 3'e indirildiğini bildirdi.