Demir ve demir dışı metaller ihracatı 11 milyar doları aşacak

İMAM GÜNEŞ

İhracatını pandemi döneminde de artırarak, geçen yılı 8,4 milyar dolarla kapatan demir ve demir dışı metaller sektörü, 3,88 dolar ihraç birim değeriyle de ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) de bu kapsamda başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. 'İhracatın Metalik Yıldızları’ ödül töreninde 25 kategoride toplam 75 ödül verildi. İDDMİB İhracat Şampiyonları ise sırasıyla Kibar Dış Ticaret A.Ş., Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketleri oldu.

Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki katıldı.

"Finansman problemlerinin farkındayız"

Türkiye'nin ekonomide iyi bir dönem geçirdiğini ifade eden Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, bu yılın ilk yarısında yakalanan büyümenin OECD ülkeleri arasında İngiltere'den sonraki en ciddi büyüme olduğunu kaydetti. Yıl sonu ihracat hedeflerinin 2011 milyar dolar olduğunu açıklayan Turagay, "Bunu da yakalayacağımızı düşünüyoruz. Demir ve Demir dışı metaller sektörünün 3,88 dolarlık ortalama ihraç biri değeri Türkiye ortalamasının üç katından fazla. Bu da takdir edilecek bir başarı. İhracatçılarımızın finansman problemlerinin farkındayız. Eximbank'ın yeniden yapılandırılması üzerine çalışıyoruz" dedi.

"Başarı, hammadde fiyatlarının artışına bağlı değil"

Ödül töreninde konuşan İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, ihracatla ilgili sorunlara karşın çözüm önerilerini dile getirdi. "Navlun fiyatları mal fiyatları ile yarışan ve özellikle uzak pazarlardaki rekabetçiliğimizi yok eden bir noktaya doğru ilerlemekte" diyen Öztiryaki, lojistik noktasında yapılacak açılımların rakiplere karşı avantaj yaratacak bir fırsat kapısını aralayacağına dikkat çekti. Öztiryaki, bu noktada küresel aktörlerle rekabet edebilecek ulusal bir armatör firma kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Yılın ilk 8 ayında 7,7 milyar dolarlık ihracatla neredeyse geçen yılın tamamına yakın bir başarı sağladıklarını belirten İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, bu dönemde ihracatlarını 1,5 milyon tondan 2 milyon tona çıkarmış olmalarının rakamsal artışın sadece hammadde fiyatlarındaki artışa bağlı olmadığını gözler önüne serdiğini vurguladı. İlk kez son 12 aylık sektör ihracatlarının 10 milyar dolar sınırını aştığını kaydeden Öztiryaki, "2021 yılı ihracat hedefimiz olan 10 milyar doları da hep birlikte aşarak 11 milyar doların üzerinde bir rakamı yakalayacağız" dedi.

Siparişler beklentinin üzerinde

Son 12 ayda 207,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini hatırlatan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ihracatının artık farklı bir ligde olduğunu tescillediklerini söyledi. Daha önce 184 milyar dolar olarak belirlenen 2021 yılı ihracat hedefinin açıklanan Orta Vadeli Program ile 211 milyar dolara çıktığını belirten Gülle, şöyle devam etti: "Programda 2024 yılı için belirtilen 255 milyar dolar hedefi, 2026 yılında hedeflediğimiz 300 milyar dolar hedefiyle uyuşuyor. Yılın ilk 8 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020’de yüzde 75,6 iken, 2021’de yüzde 82,5’e yükseldi. Bu durum, ihracatta sürdürülebilir artışı yakaladığımızın net bir göstergesi. Pandemi döneminde ilkler yaşandı. Hiç aklımıza gelmeyen konteyner krizi, navlun bugün bizlere büyük fırsatlar sundu. Tedarik zincirlerinin çeşitlenmesi siparişleri bize getirdi. Siparişlerin bu denli arttığını hiç bir zaman görmedik. Bu tip krizlerde ayakta kalır ve çalışırsanız bu sistem sizin yararınıza oluyor."