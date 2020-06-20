Demir ve demir dışından 3.1 milyar dolarlık ihracat

20 Haziran 2020

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, geçen yılı 8.27 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan Demir ve demir dışı metaller sektörü, pandemi nedeniyle durma noktasına gelen küresel ticaret iklimine rağmen ihracatını sürdürmeye devam ediyor.

Sektör, bu yılın ocak-mayıs döneminde Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 5.0 pay alarak 3.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve mevcut verilerle Türkiye’de sanayi sektörleri arasında en fazla ihracat yapan altıncı sektör oldu. Ocak-mayıs 2020 döneminde en çok ihracat 1.6 milyar dolarla AB ülkelerine gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, şunları kaydetti:

“Salgın nedeniyle özellikle bu yılın ilk üç ayında küresel ticaret durma noktasına geldi. 1 Ocak-30 Mayıs arasına baktığımızda geçtiğimiz yıla göre ihracatımızda yüzde 13.31’lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu düşüşün makul olduğunu ve önümüzdeki dönemde ülkeler normalleşmeye başladıkça sektörümüzün kendini toparlanacağına inanıyoruz.

İDDMİB bünyesindeki sektör arkadaşlarımızın çoğunun fabrikalarında üretim hiç durmadı ancak elbette çalışanlarımızın sağlığı açısından çalışma alanları seyrekleştirilerek, üretim azaltılarak çalışmalara devam edildi. Ancak Temmuz başından itibaren tüm sektörlerimizin tam kapasite üretimlerine başlayacaklarını düşünüyoruz. Firmalarımızdan yurt dışından gelen ürün taleplerinin arttığını duyuyoruz, bu bize bu yılın sonuna gelmeden hatta önümüzdeki 2-3 ay içerisinde ihracatımızın artacağının sinyallerini veriyor."

"Sektörümüz ihracattaki hedeflerine ulaşmak adına çalışmalarını sürdürüyor"

Öztiryaki, sektörün, tüm olumsuz koşullara rağmen ihracattaki hedeflerine ulaşmak adına çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de Birlik olarak sektörümüze bu süreçte hizmet edecek sanal ticaret heyetleri, sanal fuarlar ve tanıtım platformları gibi konularda çalışmalar gerçekleştirdik. Salgın sürecinin en başından beri Almanya, İngiltere, Hindistan, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Meksika, Şili, Kolombiya olmak üzere 10 farklı ülkeden 14 Ticaret Müşavirimiz ve iki büyükelçimizin katılımları ile webinarlar düzenleyerek üyelerimizin son dakika gelişmelerinden haberdar olmalarını sağladık.

Ayrıca haziran ayı başında Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna Turagay’ın katılımları ile 20 Sektör Derneğimizin Yönetim Kurulları ve Genel Sekreterlikleri ile bir araya gelerek istişare toplantısı düzenlendi. Gerçekleşen toplantıda sektörün sorunları gündeme getirilerek yapılan fikir alışverişleri neticesinde sektörler arası sinerji ortamı yaratıldı.”

Dünyanın artık dijital ortamda satın alma yaptığına işaret eden Öztiryaki, İDDMİB’in bu kapsamdaki çalışmalarıyla ilgili detayları paylaştı.

Öztiryaki, sanal heyetlerin ve fuarların geleneksel anlamda düzenlenen fuarların yerini tutacağını düşünmediklerini, ancak salgın etkisi ile e-ticaret, e-pazarlamanın eskiye kıyasla önemini artırdığını ve gelecekte de önemini koruyacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Birlik olarak hızla bu sürece adapte olmak ve üyelerimize bu anlamda hizmet vermek için çalıştık. Bu çalışmalarımızın ilki olan mutfak ve ev eşyaları sektörümüze yönelik Meksika, Kolombiya, Şili kapsamında düzenlediğimiz Sanal Ticaret Heyetimiz meyvelerini vermeye başladı. 2008 yılından bu yana çeşitli aralıklar ile Birliğimiz tarafından gerek mutfak sektörü özelinde gerekse diğer sektörler için Ticaret Heyetleri düzenlenen Latin Amerika ülkeleri sahip oldukları ithalat potansiyelleri ile önemli hedef pazarlarımız arasında yer almaktadır.

Heyetimize katılan 27 firmamızın yalnızca geçtiğimiz iki günde 43 görüşme gerçekleştirmiş olması da Güney Amerika ülkelerinde de ülkemiz ürünlerine talep olduğunu doğrular nitelikte. 18 Haziran’da başlayan ikili iş görüşmelerimiz 3 Temmuz’a kadar devam edecek ve 150’nin üzerinde bir görüşme sayısı ile tamamlanacağına inanıyoruz. Mutfak sektöründe ilk Sanal Ticaret Heyetini gerçekleştiren Birlik olarak yıl sonuna kadar Güney Amerika’da bulunan, uygun potansiyele sahip ülkelerin tamamında Sanal Ticaret Heyetleri yapmayı hedefliyoruz."

Öztiryaki, mutfak ve ev eşyaları sektörü ile başlayan sanal heyet çalışmalarına hız kesmeden metaller sektörümüz için Körfez Ülkeleri, Özbekistan ve Kazakistan ile devam edeceklerini bildirdi.

Demir ve demir dışı metaller sektöründe ilk heyet olan Körfez Ülkeleri heyeti ile 100 milyar dolar ithalat yapan bir bölgeyi hedef almış durumda olduklarını belirten Öztiryaki, şu bilgileri verdi:

"Beş ülkeyi kapsayan söz konusu pazarda ortalama pazar payımız yüzde 2.5’tir. Pazar payımızı arttırmak ve yerel firmalarla dijital ortamda bir araya gelmek üzere ilk adımı atmış bulunuyoruz. Söz konusu Körfez Ülkelerinde özellikle altyapı, inşaat gibi sektörlerde bir dönüşüm söz konusudur. Gerçekleştireceğimiz sanal heyet ile alıcılarla temaslarda bulunarak ürün taleplerini karşılıyor olacağız.

Birliğimiz üyeleri için bu tür faaliyetlere öncülük ederek, kalabalık katılımlı faaliyetler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.Ayrıca temmuz ayında armatür, valf, vana ve endüstriyel mutfak sektörlerimiz için Latin Amerika ülkeleri sanal ticaret heyetleri ve ağustos ayında hırdavat sektörümüz için Rusya, döküm sektörümüz için İtalya’ya yönelik Sanal Heyet organizasyonlarımız ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Öztiryaki, gerçekleştirdikleri bu Sanal Heyet çalışmalarını pekiştirmek üzere firmalar ile yabancı satın almacıları sürekli olarak buluşturacakları, yılın 365 günü açık ve tüm alt sektörlere ayrı ayrı oluşturdukları web portal projesini de haziran ayı sonunda açacaklarını bildirerek, "İlk portalımız www.turkishkitchenware365.com adresinde yayın hayatına başlayacak. Henüz yeni kurulan portalımız üyelerimizin de aktif katılımı ve yapacağımız yurt dışı pazarlama çalışmaları ile Sanal Ticaret Heyetlerimizin devamını sağlayacak önemli bir enstrüman olacak. ‘Yeni Normal’ olarak adlandırılan dönemi çok iyi okumamız ve dünyadaki fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sektör olarak çok çalışarak yılın geri kalanında göstereceğimiz performansla yılın ilk beş ayında olan açığı kapatacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Kaynak: AA