Demir yollarında 11 ayda 256,4 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde demir yollarında yılın ilk 11 ayında toplam 256,4 milyon yolcu taşındığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, kent içi raylı sistemlerin büyükşehirlerdeki trafik sıkışıklığını önemli ölçüde azalttığını belirtti.

Mega kent İstanbul’un yolcu yükünü hafifleten Marmaray, kasım ayında 19 milyon 315 bin 901 yolcuya hizmet verirken, yılın 11 aylık toplamında 201 milyon yolcu taşıdı. Ankara’da ise doğu-batı bağlantısını sağlayan Başkentray, kasım ayında 2 milyon 358 bin 168 yolcuya hizmet sunarken, 20 Kasım’da 94 bin 84 yolcu ile günlük rekor kırıldı.

Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hattı’nda yılın 11 ayında 8,8 milyon yolcunun taşındığını belirterek, “Bu hatlarda toplamda 234,8 milyon yolcuya hizmet verdik” dedi. Ayrıca, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında kasım ayında 1 milyon 62 bin 546 yolcunun seyahat ettiği, ocak-kasım döneminde ise toplam 11,5 milyon yolcunun YHT'leri kullandığı bildirildi.

Bölgesel ve ana hat trenleriyle de 10,1 milyon yolcunun taşındığını ifade eden Uraloğlu, demir yolu yatırımlarının sonuç verdiğini ve vatandaşların güvenli, hızlı ve konforlu seyahati tercih ettiğini vurguladı. Demir yolu hizmetlerinin daha da geliştirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.