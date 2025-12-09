Demir yolu yatırımlarına 350 milyon Euro'luk dış finansman

Türkiye, demir yolu altyapısının güçlendirilmesi amacıyla Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) 350 milyon Euro'luk finansman sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre, uygun koşullu dış finansman arayışları kesintisiz şekilde devam ederken, son kredi "TCDD Demir Yolu Bakım Modernizasyonu Projesi" kapsamında kullanıma sunuldu.

Sağlanan kaynak; yeni hatların inşası, mevcut hatların yenilenmesi, ağın kontrol ve ölçüm süreçlerinin modernleştirilmesi ile yüksek kapasiteli bakım makinelerinin temininde değerlendirilecek.

Dış finansmanda 2025 toplamı 15 milyar doları geçti

Bu krediyle birlikte Türkiye'nin 2025 yılı içinde proje finansmanı amacıyla sağladığı dış kaynak 15 milyar doların üzerine çıktı. Demir yolu yatırımlarına yönelik dış finansman tutarı ise 5 milyar doları aştı. AAYB'den sadece bu yıl elde edilen toplam finansman 800 milyon dolara ulaştı.

Şimşek: Rekabet gücümüz artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ulaştırma yatırımlarının ticaret ve bölgesel kalkınmaya önemli katkı sunduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Demir yolu altyapısının geliştirilmesi, rekabet gücümüzü artıracak, karbon ayak izimizi azaltacak ve AB Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne uyumumuzu kolaylaştıracaktır. Ülkemizin rekabet gücünü ve verimliliği artıracak altyapı yatırımlarını desteklerken uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliğimizi de sürdürüyoruz. Uluslararası finansal kuruluşların programımıza olan güveni devam ediyor. Bu kapsamda, uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız sürüyor."