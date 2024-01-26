Demiryolu projesine 16,3 milyar ödenek sağlandı

Derya ÖZGÜR

Mersin Adana-Osmaniye-Gaziantep arasında 160-200 km/saat hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı demiryolu hattı planlanarak, bölgedeki ulaşımın daha etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Proje, demiryollarının kullanımını sağlayarak, otoyollardaki trafik sıkışıklığı ve karbon emisyonu azaltılarak sürdürülebilir ulaşımı teşvik edecek.

Ayrıca, proje ile bölgedeki şehirlerarası lojistik maliyetlerinin de azaltılması bekleniyor. Proje ile mevcut 361 km olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasındaki mesafe 303 km’ye indirilerek, seyahat süresinin de 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu projesinde şu ana kadar, Mersin-Adana (67 km) kesimi 3.4. hat kesimi altyapı işleri tamamlandı.

Adana-İncirlik-Toprakkale (76 km) kesimi altyapı işlerinde yüzde 85, Toprakkale-Bahçe (58 km) 13 km’lik tünelli kesimde altyapı işlerinde yüzde 75,83, Bahçe-Nurdağ(- Fevzipaşa) (17 km) proje genelinde yüzde 88, Nurdağ-Başpınar (56 km) Altyapı işlerinde yüzde 80 fiziki ilerleme sağlandı.

Gaziray Projesi kapsamında ise 2 adet banliyö hattı, 2 adet hızlı ve konvansiyonel tren hattı olmak üzere 25,5 km’lik güzergâh dâhilinde toplamda 112 km yeni demiryolu inşa edildi. Projenin kalan altyapı üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerinin ise 14.07.2020 tarihinde Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından ihale edildiği ve sözleşmenin de 14.08.2020 tarihinde imzalandığı bildirildi.