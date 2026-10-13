Demiryolunda cezalar yeniden belirlendi: 4,26 milyon TL'lik yaptırım

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Türkiye'de tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasına ilişkin idari para cezaları yeniden düzenlendi. 13 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle en yüksek ceza 4 milyon 263 bin 586 TL olarak belirlendi. Düzenleme, tehlikeli yüklerin taşınmasından sorumlu işletmelerin belge, güvenlik ve güzergâh yükümlülüklerini de kapsıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan değişiklik, 2015 yılında yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik'in özellikle idari yaptırımlara ilişkin hükümlerini güncelledi.

Yasak Boğaz geçişine 4,26 milyon TL ceza

Yeni düzenlemedeki en yüksek yaptırım, Türk Boğazlar bölgesindeki asma köprü ve tüp geçitlerden tehlikeli madde taşıyan tren ve vagonların geçirilmesiyle ilgili.

Mevcut yönetmeliğin 22'nci maddesinin yedinci fıkrası, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tren ve vagonların bu güzergâhlardan geçişine izin vermiyor.

Bu yasağa aykırı hareket eden gönderene ve taşımacıya uygulanacak idari para cezası 4 milyon 263 bin 586 TL olarak yeniden belirlendi.

Dolayısıyla düzenleme yeni bir güzergâh yasağı getirmiyor; daha önce yürürlükte olan yasağın ihlaline uygulanacak para cezasını güncelliyor.

Belgesiz taşımaya ve güvenlik eksikliğine ayrı yaptırım

Yönetmelik, tehlikeli madde taşımacılığı yapan işletmelerin diğer yükümlülükleri için de farklı ceza tutarları belirliyor. Gerekli faaliyet belgesini almadan faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilere 17 bin 932 TL idari para cezası uygulanacak.

Yetkili kuruluş tarafından test, muayene ve sertifikalandırılması yapılmamış yük taşıma birimlerinin kullanılması halinde ise her bir taşıma birimi için gönderene, doldurana ve taşımacıya 85 bin 437 TL ceza öngörülüyor.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmeyen veya bu hizmeti almayan işletmelere uygulanacak ceza da 170 bin 903 TL olarak belirlendi.

Taşıma faaliyetlerinin genel kurallarına ilişkin bazı ağır ihlaller için 854 bin 588 TL'ye ulaşan yaptırımlar da bulunuyor.

Uygunsuz trenin seferine devam edilmeyecek

Düzenlemenin dikkat çeken hükümlerinden biri de gerekli taşıma izninin bulunmaması halinde uygulanacak tedbir. Yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrasındaki izin yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle 85 bin 437 TL ceza verilmesi halinde, söz konusu ihlal giderilinceye kadar vagon veya tren güvenli bir alanda bekletilecek.

Bu süre boyunca seferin devamına izin verilmeyecek. Böylece belirli izin eksikliklerinde yaptırım yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmayacak.

Yeni düzenlemeyle denetim yetkilerine ilişkin hükümler de güncellendi. Bakanlık personelinin yanı sıra yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları da ilgili mevzuat kapsamında denetim yapabilecek.

Ayrıca eğitim belgelerinin gerektiğinde Bakanlığa ibraz edilmesine ilişkin bir ifade yönetmelikten çıkarıldı. Ancak bu değişiklik, ilgili eğitimlerin sağlanmasına yönelik yükümlülüğün kaldırılması anlamına gelmiyor.

13 Ekim 2026 tarihli ve 33399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği aynı gün yürürlüğe girdi.