Demlene demlene zamlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre çay ve bitki çayları geçen ay yüzde 5,24 zamlandı.

Recep Erçin
Temmuz ayındaki fiyat artışı yüzde 3,87 idi. Haziran ayın­da ise bir önceki aya kıyasla fiyat­larda yüzde 0,51 düşüş gözlenmiş­ti. TÜİK’in “Temel başlıklara göre aylık ve yıllık değişim oranları”­na bakıldığında çay ve bitki çayla­rındaki yıllık fiyat artışı ağustos itibarıyla yüzde 30,34 oldu. Çayın eşlikçisi şeker ağustos ayında yüz­de 1,28, temmuzda yüzde 0,73 ve haziranda yüzde 0,95 zamlandı. Şekerdeki yıllık fiyat artışı ağus­tos itibarıyla yüzde 18,18’e ulaştı.

Öte yandan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına zam yapma kararı aldığı bildirildi. Kuru çay fiyatla­rına ortalama yüzde 7,5 zam ya­pıldı. Zamlı fiyatlar dün itibarıyla geçerli oldu. TÜİK’in eylül enflas­yon verilerinde bu zammın genel çay fiyatlarına ne kadar etki etti­ği görülecek. Halihazırda işletme­lerde bir bardak çayın fiyatı ise 20 ile 90 TL arasında de­ğişiyor. Bazı lüks me­kanlarda 200 TL’ye bir bardak çay satıldı­ğı görülebiliyor.

