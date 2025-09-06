Demlene demlene zamlandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre çay ve bitki çayları geçen ay yüzde 5,24 zamlandı.
Temmuz ayındaki fiyat artışı yüzde 3,87 idi. Haziran ayında ise bir önceki aya kıyasla fiyatlarda yüzde 0,51 düşüş gözlenmişti. TÜİK’in “Temel başlıklara göre aylık ve yıllık değişim oranları”na bakıldığında çay ve bitki çaylarındaki yıllık fiyat artışı ağustos itibarıyla yüzde 30,34 oldu. Çayın eşlikçisi şeker ağustos ayında yüzde 1,28, temmuzda yüzde 0,73 ve haziranda yüzde 0,95 zamlandı. Şekerdeki yıllık fiyat artışı ağustos itibarıyla yüzde 18,18’e ulaştı.
Öte yandan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına zam yapma kararı aldığı bildirildi. Kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 7,5 zam yapıldı. Zamlı fiyatlar dün itibarıyla geçerli oldu. TÜİK’in eylül enflasyon verilerinde bu zammın genel çay fiyatlarına ne kadar etki ettiği görülecek. Halihazırda işletmelerde bir bardak çayın fiyatı ise 20 ile 90 TL arasında değişiyor. Bazı lüks mekanlarda 200 TL’ye bir bardak çay satıldığı görülebiliyor.