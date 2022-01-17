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Demre Yat Limanı, YİD modeliyle ihaleye çıkarıldı

Antalya Demre Yat Limanı, Yap İşlet Devret modeli çerçevesinde ihaleye çıkardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA(DÜNYA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Antalya Demre Yat Limanı Projesini, Yap İşlet Devret modeli çerçevesinde ihaleye çıkardı.

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, geçici teminatın 1 milyon 200 bin lira olarak belirlendiği ihalede teklifler 1 Mart 2022 tarihine kadar verilebilecek. Görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecek.

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