Demre Yat Limanı, YİD modeliyle ihaleye çıkarıldı

ANKARA(DÜNYA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Antalya Demre Yat Limanı Projesini, Yap İşlet Devret modeli çerçevesinde ihaleye çıkardı.

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre, geçici teminatın 1 milyon 200 bin lira olarak belirlendiği ihalede teklifler 1 Mart 2022 tarihine kadar verilebilecek. Görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecek.