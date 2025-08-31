Deneme amaçlı dikildi, üretimi 300 dönümü aştı

Türkiye'nin en önemli tropikal meyve üretim merkezlerinden biri haline gelen Gazipaşa'da mango hasadı başladı. Hasadın başladığı gün, ilçede üretilen mangoların coğrafi işaret belgesi süreci de resmen başlatıldı.

İlk hasat, Çobanlar Mahallesi'nde 65 dönümlük mango bahçesinde gerçekleştirildi. Hasada, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya ve Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bat katıldı. Kaymakam Korkutata, bahçede ilk mango hasadını gerçekleştirerek sezonun üreticiye hayırlı olmasını diledi.

300 ağaçla başlayıp 700 ağaca ulaştı

Üretici Ahmet Karagöz, 2019 yılında başladıkları üretim serüveninde bugün 7000 mango ağacına ulaştıklarını belirtti. Sadece bir türde değil, birden farklı türde üretim gerçekleştirdiklerini belirten Karagöz, "İlk 2019 yılında 300 ağaçla başlamıştık. Şu an 65 dönüm arazide 7000 mango ağacı ektik. Şu an 36 dönüm yerde hasat yapmaktayız. 6-7 tane çeşitle bu işi götürüyoruz" dedi.

Üretim zamanında ithalat yapılmasın

Mangonun gelecek vaat eden bir meyve olduğunu belirten Karagöz, üreticilerin desteklenmesi için hasat zamanında devletin mango ithal etmemesi gerektiğini savundu. Karagöz, "Geleceğini düşündüğümüz bir meyve. Sadece devletten istediğimiz; ithalatın bizim buradaki üretim zamanlarında yapılmaması. Çiftçilerimize az işçilik, az su ve maliyeti az olan bir meyve. Geleceğini düşündüğümüz bir meyve" dedi.

İklime uygun, az suyla üretilebiliyor

Mango serasında görevli Ayşe Aykal ise farklı dönemlerde farklı türlerin hasat edildiğini belirterek, "Şu anda hasadını yaptığımız türümüz Naomi. Temmuz ayında hasadı başlayan Maya var. Birinci hasada onunla başlıyoruz. Arkasından Tommy, Osthun, Keitt geliyor. Başka Japonya'dan gelen Irwin. Onun daha hasadına geçmedik. Fide aşamasında. Mango, Gazipaşa'nın iklimine uygun bir çeşit. 3 güne bir ya da haftada bir sulaması yapılıyor" dedi.

300 dönümlük alanda üretiliyor

Hasat programına katılan Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata ise şöyle konuştu:

"Gazipaşa'da yaklaşık 30 sene önce ilk mango üretimi denemesi yapıldı ve başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bugün yaklaşık 300 dönüm civarında üretimin yapıldığı ve yaklaşık 10 civarında üreticinin olduğu bir bölgedeyiz. Mango gerçekten tropikal ve mikroklima gerektiren bir ürün. Dolayısıyla Gazipaşa'nın iklimi buna çok müsait."

Coğrafi işaret belgesi başvurusu

Mango üretimiyle ilgili bölgenin potansiyelini vurgulayarak coğrafi işaret sürecinin başlatıldığına dikkat çeken Selami Korkutata, "Biz de bunu değerlendirerek coğrafi işaret belgesi sürecini başlatıyoruz. Coğrafi işaret belgesini aldıktan sonra bölgedeki mangoların hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilinirliği ve kalitesi kendini tescillemiş olacak. Bununla beraber üretimin arttırılması ve markalaşma yolunda önemli bir yol kat edilecek" dedi.