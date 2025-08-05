Deneme amaçlı dikti, reyonların aranan meyvesi oldu

Hisarcık ilçesinde bağlı Güldüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Rıfat Akpınar, 3 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine deneme amacıyla 500 metrekarelik bahçesine "süper meyve" olarak da bilinen aronya dikti.

Aronyaların bu yıl ilk meyvelerini vermeye başladığını söyleyen Akpınar, bu yıl ilk meyvelerini aldı.

Bölgedeki toprağın aronya yetiştiriciliğine son derece uygun olduğunu söyleyen çiftçi, "Suyumuzda bol. Hayvancılığın yanında daha fazla gelir getirici yeni ürün olarak denedim. Üretimini yaygınlaştırmak amacındayım" dedi.

Kilosu 200 lira

Aronyanın reyonlarının aranan meyvesi haline geldiğini ifade eden Akpınar, özellikle kanser hastalarının yoğun olarak tükettiği aronyanın kilogram fiyatını ise 200 liradan satıyor.

Antioksidan kaynağı

C vitamini ve antioksidan kaynağı olarak bilinen aronya aynı zamanda mineral ve lif içeriği bakımından da zengin meyvelerden biri olarak biliniyor.