Denetimler devam ediyor! Ticaret Bakanlığı, piyasa bozucu adımlara ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumlar, iç piyasadaki dengeleri bozan sektörlere yönelik denetimlerine devam ediyor. Buna göre, 2025 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 331 bin firma ve 20 milyon ürün denetlendi. Toplamda ise 1 milyar 751 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Emlak, otomotiv, kuyumculuk sektörleri denetlendi

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından emlak, otomotiv, kuyumculuk alanlarında fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri yapıldı.

Yapılan denetimlerde yılın ilk 7 ayında 2 bin 792 gerçek ve tüzel kişiye 713,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uygulanan cezaların sektörel dağılımları şöyle:

Fahiş fiyat denetimleri kapsamında: 254 milyon 574 bin 435 TL

Haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında: 290 milyon 172 bin 370 TL

Kuyum sektörü denetimleri kapsamında: 16 milyon 700 bin 000 TL

Emlak denetimleri kapsamında: 64 milyon 141 bin 129 TL

Otomotiv sektörü denetimleri kapsamında: 85 milyon 720 bin 693 TL.

İstanbul'da 457 milyon TL'den fazla ceza kesildi

Öte yandan, yılın ilk 7 ayında Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de 18 binden fazla gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. Bu denetimlerde toplam 357 milyon 295 bin TL ceza kesildi.

Denetim başlıklarına göre ceza dağılımı ise şu şekilde:

Tüketici sözleşmeleri (ön ödemeli konut, mesafeli satış, taksitli satış vb.): 170 milyon 473 bin TL

Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 156 milyon 856 bin TL

Ürün güvenliği (piyasa gözetimi) denetimleri: 29 milyon 966 bin TL.

Ülke çapında Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde ise 681 milyon TL ceza uygulandı. Bu kapsamda 244 bin 381 firma denetlenirken; İstanbul'da toplam 457 milyon 695 bin 545 TL ceza kesildi.

Rekabet Kurumu'ndan 5 milyon TL'den fazla ceza

Rekabet Kurumu tarafından ise yılın ilk 7 ayında 168 firmaya toplam 5 milyar 845 milyon TL ceza uygulandı.

Ceza uygulanan sektörler arasında gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler yer aldı.