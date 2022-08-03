Denetleme tamamlandı: Mısır yüklü gemi İstanbul'dan hareket etti

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından İstanbul Boğazı'na demirleyen gemi, Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.

22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Yaklaşık 1,5 saat süren denetimin ardından heyet, botlarla gemiden ayrılırken gemi, Lübnan'a gitmek üzere hareket etti.

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan ve kentin birçok noktasından görüntülenen gemi, saat 15.45 itibarıyla geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

1 kılavuz ve 2 sahil güvenlik botunun eşlik ettiği geminin Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi ve Akdeniz rotasından Lübnan'a varması planlanıyor.

Çavuşoğlu: Anlaşmanın bir müzakere zeminini de hazırlamasını ümit ediyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı.

Türkiye ile ASEAN ortaklığının aynı zamanda yeni küresel jeopolitik engellerle mücadele edebilmek için son derece büyük önem taşıdığını söyleyen Çavuşoğlu, “Birleşmiş Milletler ile yoğun diplomatik çabalarımızla Ukrayna tahılının güvenli bir biçimde nakliyesinin sağlanması için bir anlaşmaya vardık. Birleşmiş Milletler, bu anlaşmanın küresel anlamda gıda piyasalarında güven artırıcı bir etkisi olacağına inanıyor. Aynı zamanda bu anlaşmanın bir müzakere zeminini de hazırlamasını ümit ediyoruz. Amacımız tabiki Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek.” ifadelerini kullandı. (İHA-AA)