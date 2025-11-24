Deneyler başarısız oldu, ilaç devinin hisseleri çakıldı

Danimarka merkezli ilaç devi Novo Nordisk'in uzun bir süredir üzerinde çalıştığı alzheimer ilacı başarısız oldu. Şirketin işe yaraması halinde "piyango bileti" olarak gördüğü ilaç beklentileri karşılayamayınca hisselerinde de büyük düşüş yaşandı.

Kötü haberler üst üste geldi

Novo Nordisk, birkaç hafta önce de giderek büyüyen obezite ilaçları pazarında yerini sağlamlaştırmak için ABD'li Metsera için Pfizer ile mücadele etmiş ancak mücadeleyi Pfizer kazanmıştı.

ABD’li ilaç şirketi Eli Lilly'in geliştirdiği tip 2 diyabet ilacı da Novo Nordisk’in aynı hastalık için ürerilen ilacından daha etkili çıkmıştı. Eli Lilly'in geliştirdiği ilacın kilo kaybında da öne çıktığı, hastaların ortalama vücut ağırlığının yüzde 9,2’sini kaybettiği öğrenilmişti.

Hisseleri yüzde 10 değer kaybetti

Hem alzheimer ilacı hem de obezite ilaçlarında ilerleme kaydedemeyen şirketin hisseleri bu gelişmelerin ardından yüzde 10 düşerken, rakibi Biogen’in hisseleri ise yüzde 4,8 yükseldi.

Öte yandan Novo Nordisk zayıflayan ekonomi, azalan talep ve artan rekabet nedeniyle maliyetleri azaltmak için yeniden yapılanmaya giderek 9 bin kişiyi işten çıkarma kararı almıştı. Şirket ayrıca 2025 yılı finansal tahminlerini iki kez aşağı yönlü revize etmişti.