Dengeler değişiyor! Gümüşte dev ithalat artışı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, eylül ayında altın ve gümüş ithalatında önemli artışlar kaydedildi. Özellikle gümüş ithalatında geçen yılın aynı ayına göre iki buçuk kattan fazla bir sıçrama yaşanması dikkat çekti.

Borsa İstanbul (BİST) verileri, eylül ayında altın ithalatının 9,46 tona ulaştığını gösterdi. Bu rakam, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 15'lik bir artışa işaret ediyor. Geçen sene eylülde altın ithalatı 8,22 ton seviyesindeydi. Bir önceki ay olan ağustosta ise 6,5 ton altın ithal edilmişti.

Gümüş ithalatında büyük sıçrama

Eylül ayının en çarpıcı verisi ise gümüş ithalatında görüldü. Ay boyunca ithal edilen gümüş miktarı 116,59 ton olarak gerçekleşti. Bu hacim, 2024 yılının eylül ayında gerçekleşen 44,25 tonluk ithalatın 2,5 kattan fazlasına denk geliyor. Ayrıca gümüş ithalatı, bir önceki ay olan ağustostaki 62,13 ton seviyesinin de oldukça üzerine çıktı.

Dokuz aylık ithalatta tablo farklı

Yılın ilk dokuz aylık dönemi olan Ocak-Eylül verileri incelendiğinde ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor:

• Altın ithalatı bu dönemde 88,06 ton olarak kayıtlara geçti. Bu, 2024 yılının aynı dönemindeki 125,7 tonluk rakama göre bir düşüşü ifade ediyor.

• Gümüş ithalatı ise aynı dokuz aylık dönemde 480,9 ton ile geçen yılın 406 tonluk ithalatını aşarak yükseliş trendini sürdürdü.