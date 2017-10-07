07 Ekim 2017

Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, "Taşımacılığın yüzde 87'sini tonaj olarak deniz yolu ile yapan bir ülke olarak deniz kapılarımız çok önemli." dedi.

Kalkavan, Deniz Ticaret Odası Ereğli Şubesi tarafından ilçedeki bir otelde düzenlenen tanışma toplantısında yaptığı konuşmada, gelecek yılın nisan ayında gerçekleştirilecek genel kurulda daha güçlü olarak yönetime aday olduklarını söyledi.

DTO'nun toplam 9 bin 500 üyesi bulunduğunu anlatan Kalkavan, "Son zamanlarda biz bunu başardık. Son 15 yılda 500'e yakın kanun, kararname, tüzük, yönetmeliklerin içinde varız. Sektörün uluslararası uyum sürecinde olması gerektiği gibi görüşler veririz. Bir kısmı tutulur bir kısmı tutulmaz. Esas başarı iktidarların." şeklinde konuştu.

Motorlu taşıtlar vergisi, amatör denizcilere ehliyet alımı gibi pek çok konuda çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Kalkavan, şöyle devam etti:

"Bu bölgeyi ilgilendiren birçok konumuz oldu. Eskiden baktığımızda olay biraz daha farklıydı. 'Beni ilgilendirmez.' diye düşünüyorduk ama şimdi entegre olmuş bir denizciliğimiz var. 'Beni ilgilendirmez.' diye düşündüğümüz her olay birbirini tetikliyor. Esas hizmet gemiye veriliyor. Taşımacılığın yüzde 87'sini tonaj olarak deniz yolu ile yapan bir ülke olarak deniz kapılarımız çok önemli."

Kalkavan, ilçede kurulu bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (ERDEMİR) özelleştirme sürecinde Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından alınmasında pay sahibi olduklarını anlattı.

DTO Batı Karadeniz Bölge Başkanı İrfan Erdem de sorumluluk bölgelerinde 4 il 10 ilçe bulunduğunu, Türkiye'nin en büyük limanı olan 21 milyon ton kapasiteli ERDEMİR Limanı'ndan geçen yıl 10,5 milyon tonluk hareket olduğunu kaydetti.

Toplantıya DTO Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki üyelerin bir bölümü katıldı.

Kaynak: AA