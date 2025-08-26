Deniz kıyısında sıfır atık tatil
Sürdürülebilir turizm odağında hizmet vermekte olan Hapimag Sea Garden Resort, 2024’te 172 ton karbon emisyonunu önledi, 788 ton atığı dönüştürdü ve on binlerce metreküp suyu geri kazandı. Yeşil yatırımlarına devam eden tesisle, çevreye duyarlı tatil anlayışının Türkiye turizmine kazandırılması amaçlanıyor.
Başak Nur GÖKÇAM/BODRUM
basaknur.gokcam@dunya.com
Dünya ekonomisinin en dinamik alanları arasında yer alan turizm sektörü, aynı zamanda çevresel etkileri en yüksek sektörler arasında yer alıyor. Karbon emisyonları, enerji tüketimi ve doğal kaynak kullanımı açısından büyük bir paya sahip olan turizm, bu nedenle sürdürülebilirlik politikalarının merkezinde konumlanıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre sektör, küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 8’ini oluşturuyor.
Bu nedenle 2030 yılına kadar emisyonları yüzde 50 oranında azaltma, 2050 yılına kadar ise ‘net sıfır karbon’ hedefine ulaşma taahhütleri, turizmin geleceğini şekillendiren en kritik gündem maddeleri arasında. Çevre dostu ulaşım çözümleri, yenilenebilir enerji kullanımı ve atık yönetimi gibi uygulamalarla desteklenen bu dönüşümde, hem gezegenin korunması hem de sektörün uzun vadeli sürdürülebilirliği için sektör paydaşlarının attığı her adım kritik öneme sahip.
Bodrum Yalıçiftlik’te kurulu Hapimag Sea Garden Resort da, sürdürülebilir turizme yönelik verdiği hizmetle hem tesis hem de sektörün emisyon azaltımı için çalışmalarına devam ediyor.
2024 Sürdürülebilirlik Raporu çıktılarına göre tesis, geçtiğimiz yıl 1095.607 kilowatt enerjiyi yenilenebilirden sağlayarak, 172 ton karbondioksitin salımını engelledi. Bu miktar, 576 hanenin yıllık enerji tüketimine eşdeğer. Ayrıca, yılda yaklaşık 87 bin ton atık suyun yeniden kazanımını sağlayan otel, bu suyu da bahçenin sulamasında kullanıyor.
Tesis, düşük akışlı armatür kullanımıyla da 11 bin 342 metreküp tasarruf sağladı. Bu miktar da 43 olimpik yüzme havuzuna eş değer suya denk geliyor.
“Sürdürülebilirlik artık lüks değil, zorunluluk”
Hapimag olarak turizmi sadece eğlenceli bir hizmet olarak değil; doğayı koruyan, toplulukları güçlendiren, yerel kültürü ve ekonomiyi destekleyen bir sorumluluk alanı olarak gördüklerini belirten Hapimag Güney Ülkeleri Tatil Köyü Operasyon Müdürü Kerem Demirkol, “Sürdürülebilir gastronomiden eğitim programlarına, yerel el sanatlarından sosyal sorumluluk projelerine kadar uzanan aktivitelerle yerli ve yabancı misafirlerin tatil deneyimini hem unutulmaz hem de anlamlı hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Misafirlere yalnızca yerel kültürle bütünleşmiş, doğaya duyarlı bir tatil deneyimi sunduklarını vurgulayan Demirkol, “Sürdürülebilirlik günümüzde artık lüks olmaktan çıkarak, bir zorunluluk halini aldı. Türkiye turizminde uzun vadeli başarıyı yakalamak; kalıcı ekonomik gelirlerin yanı sıra, çevresel korunma, yerel katılım ve etik turizm anlayışını bütünleştirmekten geçiyor. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, bu modelin yaşam bulduğu bir yer” diye konuştu.
Deniz kıyısında sıfır atık yolculuğu
Atık yönetimi kapsamında 2024 yılında 184 ton organik kompost üreterek bunu da bahçelerinde kullanan Hapimag Sea Garden Resort, bu sayede 788 ton geri dönüştürülebilir katı atığı ayrıştırarak, atık ayırma oranını yüzde 85’e ulaştırdı. Yaklaşık dört yıldır uygulanan sıfır atık sistemi kapsamında, her hafta ortalama 300 kilogram organik atığın, sokak hayvanları için Bodrum Belediyesi’ne bağışlandığı bilgisi verilirken tesis içinde kullanılan elektrikli kulüp arabaları ile yıllık 36.5 ton karbondioksit emisyonunun salımını önleyen tesiste, 14 bin 600 litre benzin tasarrufu sağlandı.
Türkiye’nin turizm gelirleri arttı
TÜİK ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın güncel verilerine göre:
Ocak–Mart 2025 döneminde Türkiye yaklaşık 8,84 milyon turist çekti, sağlanan turizm geliri ise 9,45 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu veriler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 oranında artış gösteriyor.
2025’in yıl sonu öngörüsü olarak 65 milyon ziyaretçi ve yaklaşık 64 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor. Bu hedef, sürdürülebilir projelerle desteklenen yeni turizm anlayışının başarısını simgeliyor.
Sektöre yapılan yatırım, yerel ekonomide istihdam ve gelir yaratımını da artırıyor; bu noktada sürdürülebilir turizmin Türkiye’nin yerel kalkınmasında dönüştürücü bir rol oynadığı görülüyor.
Etkinliklerle de yerel mirasa sahip çıkılıyor
Hasat Günleri, spor turnuvaları, gastronomi etkinlikleri gibi organizasyonlarla yerel kültürü ve üretici ağını destekleyen Hapimag Sea Garden Resort, ağustos ayında düzenlenen Kokteyl Festivali’ni de sürdürülebilir gastronomi temasını taşıyan bir etkinlik olarak programlarına dahil etti. Festival kapsamında yerel ürünlerle hazırlanan kokteyller, Bodrum mandalinası gibi özgün aromalarla misafirlere sunularak, doğa dostu lezzet deneyimi yaşatılması ve yerel mirasa sahip çıkılması amaçlanıyor.