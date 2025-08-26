Deniz kıyısında sıfır atık tatil

Başak Nur GÖKÇAM/BODRUM

basaknur.gokcam@dunya.com

Dünya ekonomisinin en dinamik alanları arasında yer alan tu­rizm sektörü, aynı zamanda çevresel etkileri en yüksek sektörler arasında yer alıyor. Karbon emisyonları, ener­ji tüketimi ve doğal kaynak kullanımı açısından büyük bir paya sahip olan turizm, bu nedenle sürdürülebilirlik po­litikalarının merkezinde ko­numlanıyor. Birleşmiş Mil­letler Dünya Turizm Örgü­tü (UNWTO) verilerine göre sektör, küresel karbon emis­yonlarının yaklaşık yüzde 8’ini oluşturuyor.

Bu nedenle 2030 yılına ka­dar emisyonları yüzde 50 oranında azaltma, 2050 yılı­na kadar ise ‘net sıfır karbon’ hedefine ulaşma taahhütleri, turizmin geleceğini şekillen­diren en kritik gündem mad­deleri arasında. Çevre dostu ulaşım çözümleri, yenilene­bilir enerji kullanımı ve atık yönetimi gibi uygulamalar­la desteklenen bu dönüşüm­de, hem gezegenin korunması hem de sektörün uzun vadeli sürdürülebilirliği için sektör paydaşlarının attığı her adım kritik öneme sahip.

Bodrum Yalıçiftlik’te kuru­lu Hapimag Sea Garden Re­sort da, sürdürülebilir turiz­me yönelik verdiği hizmetle hem tesis hem de sektörün emisyon azaltımı için çalış­malarına devam ediyor.

2024 Sürdürülebilirlik Ra­poru çıktılarına göre tesis, geçtiğimiz yıl 1095.607 ki­lowatt enerjiyi yenilenebilir­den sağlayarak, 172 ton kar­bondioksitin salımını engel­ledi. Bu miktar, 576 hanenin yıllık enerji tüketimine eş­değer. Ayrıca, yılda yaklaşık 87 bin ton atık suyun yeniden kazanımını sağlayan otel, bu suyu da bahçenin sulamasın­da kullanıyor.

Tesis, düşük akışlı arma­tür kullanımıyla da 11 bin 342 metreküp tasarruf sağladı. Bu miktar da 43 olimpik yüzme havuzuna eş değer suya denk geliyor.

“Sürdürülebilirlik artık lüks değil, zorunluluk”

Hapimag olarak turizmi sadece eğlenceli bir hizmet olarak değil; doğayı koruyan, toplulukları güçlendiren, ye­rel kültürü ve ekonomiyi des­tekleyen bir sorumluluk alanı olarak gördüklerini belirten Hapimag Güney Ülkeleri Ta­til Köyü Operasyon Müdürü Kerem Demirkol, “Sürdürü­lebilir gastronomiden eğitim programlarına, yerel el sa­natlarından sosyal sorumlu­luk projelerine kadar uzanan aktivitelerle yerli ve yabancı misafirlerin tatil deneyimini hem unutulmaz hem de an­lamlı hale getirmeyi hedefli­yoruz” dedi.

Misafirlere yalnızca yerel kültürle bütünleşmiş, doğa­ya duyarlı bir tatil deneyimi sunduklarını vurgulayan De­mirkol, “Sürdürülebilirlik günümüzde artık lüks olmak­tan çıkarak, bir zorunluluk halini aldı. Türkiye turizmin­de uzun vadeli başarıyı yaka­lamak; kalıcı ekonomik ge­lirlerin yanı sıra, çevresel ko­runma, yerel katılım ve etik turizm anlayışını bütünleş­tirmekten geçiyor. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, bu modelin yaşam bulduğu bir yer” diye konuştu.

Deniz kıyısında sıfır atık yolculuğu

Atık yönetimi kapsamın­da 2024 yılında 184 ton or­ganik kompost üreterek bu­nu da bahçelerinde kullanan Hapimag Sea Garden Resort, bu sayede 788 ton geri dönüş­türülebilir katı atığı ayrıştı­rarak, atık ayırma oranını yüzde 85’e ulaştırdı. Yakla­şık dört yıldır uygulanan sıfır atık sistemi kapsamında, her hafta ortalama 300 kilogram organik atığın, sokak hayvan­ları için Bodrum Belediye­si’ne bağışlandığı bilgisi ve­rilirken tesis içinde kullanı­lan elektrikli kulüp arabaları ile yıllık 36.5 ton karbondiok­sit emisyonunun salımını ön­leyen tesiste, 14 bin 600 litre benzin tasarrufu sağlandı.

Türkiye’nin turizm gelirleri arttı

TÜİK ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın güncel verilerine göre:

Ocak–Mart 2025 döneminde Türkiye yaklaşık 8,84 milyon turist çekti, sağlanan turizm geliri ise 9,45 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu veriler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 oranında artış gösteriyor.

2025’in yıl sonu öngörüsü olarak 65 milyon ziyaretçi ve yaklaşık 64 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor. Bu hedef, sürdürülebilir projelerle desteklenen yeni turizm anlayışının başarısını simgeliyor.

Sektöre yapılan yatırım, yerel ekonomide istihdam ve gelir yaratımını da artırıyor; bu noktada sürdürülebilir turizmin Türkiye’nin yerel kalkınmasında dönüştürücü bir rol oynadığı görülüyor.

Etkinliklerle de yerel mirasa sahip çıkılıyor

Hasat Günleri, spor turnuvaları, gastronomi etkinlikleri gibi organizasyonlarla yerel kültürü ve üretici ağını destekleyen Hapimag Sea Garden Resort, ağustos ayında düzenlenen Kokteyl Festivali’ni de sürdürülebilir gastronomi temasını taşıyan bir etkinlik olarak programlarına dahil etti. Festival kapsamında yerel ürünlerle hazırlanan kokteyller, Bodrum mandalinası gibi özgün aromalarla misafirlere sunularak, doğa dostu lezzet deneyimi yaşatılması ve yerel mirasa sahip çıkılması amaçlanıyor.