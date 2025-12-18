Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk: Süveyş açılmadan navlunlar düşmez

Özlem SARSIN

Deniz Ticaret Odası İz­mir Şube Yönetim Ku­rulu Başkanı Yusuf Öz­türk, dünyada navlun fiyatları­nın yükselmeye devam ettiğini belirterek, Süveyş Kanalı yeni­den tam kapasiteyle kullanıl­madan bu artışın durmasının mümkün görünmediğini söy­ledi. Öztürk, yılın son meclis toplantısında yaptığı değer­lendirmede, küresel ölçekte yaşanan savaşlar ve güvenlik sorunlarının denizcilik sek­törünü doğrudan etkilediğini vurguladı.

"Gemi geçiş sayıları geçmiş yılların altında"

Süveyş Kanalı’ndaki gemi ge­çiş sayılarının hâlâ geçmiş yıl­ların oldukça altında seyrettiği­ne dikkat çeken Öztürk, “Ekim ayında haftalık ortalama 244 gemi geçişi gerçekleşti, bu sa­yı kasım ayında 269’a yükseldi. 2025 yılının ilk dokuz ayında ise haftalık ortalama 229 olarak ka­yıtlara geçti. Ancak bu seviyeler son derece düşük. 2023 yılından önce haftalık ortalama 500 ge­mi geçişi vardı. Bu tablo, Uzak­doğu, Pasifik, Akdeniz ve Avru­pa hatlarında navlunların yük­sek kalmaya devam edeceğini gösteriyor” dedi.

Yeni açılması planlanan hat­larda dahi navlunların 3 bin–4 bin dolar seviyelerinde konuşul­duğunu ifade eden Öztürk, Sü­veyş Kanalı’ndaki sorunun çö­zülmemesi halinde fiyatların yu­karı yönlü seyrini sürdüreceğini kaydetti. Rusya-Ukrayna ve İs­rail kaynaklı çatışmaların sek­törde belirsizlik yarattığını be­lirten Öztürk, “Sektör bekleme­de, şu an yapılabilecek çok fazla bir şey yok” diye konuştu.

Karadeniz’de son dönemde ya­şanan saldırıların gemi sahiple­rini tedirgin ettiğini dile getiren Öztürk, artan sigorta maliyetle­rine dikkat çekti: “Eskiden gemi bedelinin binde üçü seviyesinde olan sigorta primleri, bugün yüz­de 1’lere kadar çıkmış durumda. Bu artış doğrudan navlun fiyat­larına yansıyor. Gemiler artık bu bölgelerde görünmek istemiyor.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan­lığı bünyesinde Denizcilik Baş­kanlığı kurulmasına yönelik ça­lışmaların sürdüğünü açıklayan Öztürk, bu adımın sektör açı­sından son derece yerinde ol­duğunu belirtti. Daha önce Baş­bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Denizcilik Müsteşar­lığı döneminin başarılı geçtiğini hatırlatan Öztürk, “Denizcilik, ayrı bir başkanlık seviyesinde ele alınmalı. Böylece daha hızlı kararlar alınabilir, sektörel so­runlara daha pratik çözümler üretilebilir” dedi.

Deniz turizminde yeni düzenlemeler

Deniz turizmi alanında kayıt dışılığın önlenmesi ve güvenliğin artırılması amacıyla yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini de aktaran Öztürk, konaklama sektöründe kimlik fotokopisi alınmasına son verildiğini, buna karşın deniz turizmi araçlarını kiralayanlar için kimlik bildirim yükümlülüğü getirildiğini söyledi. Bu araçlarda kalan kişilerin giriş-çıkış bilgilerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesinin zorunlu hale geldiğini

belirten Öztürk, “Sahil Güvenlik, kurtarma ve denetim süreçlerinde teknelerde kaç kişi bulunduğunu bilmek zorunda. Kapasitesinin üzerinde yolcu alan tekneler oluyordu. Yeni yönetmelik sektör için bazı zorluklar yaratabilir" diye konuştu.

Öztürk ayrıca denizcilerin vize sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların da sürdüğünü sözlerine ekledi.