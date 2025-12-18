Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk: Süveyş açılmadan navlunlar düşmez
Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Süveyş Kanalı’ndaki belirsizlik, Karadeniz’de artan güvenlik riskleri ve bölgesel savaşların navlun fiyatlarını yukarı çektiğini söyledi. Yılın son meclis toplantısında konuşan Öztürk, gemi geçiş sayılarının hâlâ eski seviyelerin çok altında kaldığını belirtti.
Özlem SARSIN
Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, dünyada navlun fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini belirterek, Süveyş Kanalı yeniden tam kapasiteyle kullanılmadan bu artışın durmasının mümkün görünmediğini söyledi. Öztürk, yılın son meclis toplantısında yaptığı değerlendirmede, küresel ölçekte yaşanan savaşlar ve güvenlik sorunlarının denizcilik sektörünü doğrudan etkilediğini vurguladı.
"Gemi geçiş sayıları geçmiş yılların altında"
Süveyş Kanalı’ndaki gemi geçiş sayılarının hâlâ geçmiş yılların oldukça altında seyrettiğine dikkat çeken Öztürk, “Ekim ayında haftalık ortalama 244 gemi geçişi gerçekleşti, bu sayı kasım ayında 269’a yükseldi. 2025 yılının ilk dokuz ayında ise haftalık ortalama 229 olarak kayıtlara geçti. Ancak bu seviyeler son derece düşük. 2023 yılından önce haftalık ortalama 500 gemi geçişi vardı. Bu tablo, Uzakdoğu, Pasifik, Akdeniz ve Avrupa hatlarında navlunların yüksek kalmaya devam edeceğini gösteriyor” dedi.
Yeni açılması planlanan hatlarda dahi navlunların 3 bin–4 bin dolar seviyelerinde konuşulduğunu ifade eden Öztürk, Süveyş Kanalı’ndaki sorunun çözülmemesi halinde fiyatların yukarı yönlü seyrini sürdüreceğini kaydetti. Rusya-Ukrayna ve İsrail kaynaklı çatışmaların sektörde belirsizlik yarattığını belirten Öztürk, “Sektör beklemede, şu an yapılabilecek çok fazla bir şey yok” diye konuştu.
Karadeniz’de son dönemde yaşanan saldırıların gemi sahiplerini tedirgin ettiğini dile getiren Öztürk, artan sigorta maliyetlerine dikkat çekti: “Eskiden gemi bedelinin binde üçü seviyesinde olan sigorta primleri, bugün yüzde 1’lere kadar çıkmış durumda. Bu artış doğrudan navlun fiyatlarına yansıyor. Gemiler artık bu bölgelerde görünmek istemiyor.”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde Denizcilik Başkanlığı kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıklayan Öztürk, bu adımın sektör açısından son derece yerinde olduğunu belirtti. Daha önce Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Denizcilik Müsteşarlığı döneminin başarılı geçtiğini hatırlatan Öztürk, “Denizcilik, ayrı bir başkanlık seviyesinde ele alınmalı. Böylece daha hızlı kararlar alınabilir, sektörel sorunlara daha pratik çözümler üretilebilir” dedi.
Deniz turizminde yeni düzenlemeler
Deniz turizmi alanında kayıt dışılığın önlenmesi ve güvenliğin artırılması amacıyla yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini de aktaran Öztürk, konaklama sektöründe kimlik fotokopisi alınmasına son verildiğini, buna karşın deniz turizmi araçlarını kiralayanlar için kimlik bildirim yükümlülüğü getirildiğini söyledi. Bu araçlarda kalan kişilerin giriş-çıkış bilgilerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesinin zorunlu hale geldiğini
belirten Öztürk, “Sahil Güvenlik, kurtarma ve denetim süreçlerinde teknelerde kaç kişi bulunduğunu bilmek zorunda. Kapasitesinin üzerinde yolcu alan tekneler oluyordu. Yeni yönetmelik sektör için bazı zorluklar yaratabilir" diye konuştu.
Öztürk ayrıca denizcilerin vize sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların da sürdüğünü sözlerine ekledi.