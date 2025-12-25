Deniz Ülke Kaynak’tan çarpıcı uyarı: Dördüncü küresel kriz siber alanda olacak

Akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Dünya Gazetesi'nin YouTube kanalında, 2025 yılının küresel güç dengeleri açısından devletler arası rekabetin özetini anlattı. Yeni güç merkezlerinin de sahneye çıktığı kritik bir dönem olduğunu söyleyen Kaynak, Çin'in yükselişiyle birlikte uluslararası sistemde ciddi 'kaymalar' yaşandığını söyledi.

Küresel güç mücadelesinin sadece devletler üzerinden okunamayacağını belirten Deniz Ülke Kaynak, “Dünya üzerinde yeni bir güç kompleksi devreye girdi. Olayı yalnızca devletler bazında değerlendirmek artık yetersiz” dedi. Kaynak, askeri-endüstriyel kompleksin yanına teknoloji temelli yeni bir güç odağının eklendiğine dikkat çekti.

“Tekno Endüstriyel kompleks dengeleri bozuyor”

ABD eski Başkanı Joe Biden’ın veda konuşmasına atıf yapan Kaynak, ABD’de güç merkezlerinin çeşitlendiğini ifade ederek, “Biden, Amerika’nın karşısındaki esas tehdidin artık tekno-endüstriyel kompleks olduğunu söyledi. Elon Musk, Jeff Bezos ve Sam Altman gibi isimler olağanüstü bir güç konsantrasyonu oluşturdu" değerlendirmesinde bulundu.

"Dördüncü büyük küresel kriz siber alanda yaşanacak"

11 Eylül saldırılarıyla başlayan krizler zincirinin 2008 küresel finans krizi ve pandemiyle devam ettiğini hatırlatan Kaynak, sıradaki büyük kırılmanın siber alanda yaşanacağını söyledi. Deniz Ülke Kaynak, "Dördüncü büyük kriz siber ortamda gerçekleşecek. Devletler ile devlet dışı aktörler arasında bir çatışma yaşanacak ve bu sürecin yine devletlerin lehine sonuçlanacağını düşünüyorum" dedi.

Trump'ın dönüşü ve ABD’nin yeni politikası

2025 yılının en kritik gelişmelerinden birinin Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi olduğunu vurgulayan Kaynak, Trump’ın geleneksel Amerikan liderlerinden farklı bir profil çizdiğini belirtti. Kaynak, “Trump aynı anda askeri, teknolojik ve barış endüstrilerinin içinde yer alan bir isim. Üç güç merkezini birden kontrol etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Avrasya’dan kademeli olarak çekilme niyetine işaret eden Kaynak, Trump yönetiminin ağırlığı Pasifik bölgesine ve Çin’i dengelemeye verdiğini belirtti. "Grönland, Kanada, Panama Kanalı ve Venezuela hamleleri, Amerika’nın Monroe Doktrini’ne dönüşünü gösteriyor" dedi.

Rusya mevzi kazandı, Avrupa güç kaybediyor

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Deniz Ülke Kaynak, Moskova’nın sahada önemli kazanımlar elde ettiğini savundu. “Rusya, Ukrayna’nın yaklaşık yüzde 20’sini kontrol ediyor. Donbass ve Kırım hattı Rusya için hayati. Çok kayıplar verilen bir savaş olmakla birlikte Rusya'nın aslında istediklerini önemli ölçüde aldığını da görüyoruz" diyen Kaynak, Ukrayna’nın askeri direncine rağmen uzun vadede sıkışmış bir tabloyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Avrupa’nın ise sistemsel olarak güç kaybettiğini belirten Kaynak, “Avrupa artık küresel bir güç merkezi olma özelliğini yavaş yavaş yitiriyor. İktisadi, askeri ve toplumsal açıdan ciddi bir çözülme söz konusu” değerlendirmesinde bulundu.

Çin-Tayvan hattı

Çin’in Tayvan çevresinde artan askeri tatbikatlarına dikkat çeken Kaynak, bu hattın hem kriz hem de pazarlık alanı olarak öne çıktığını söyledi. "Tayvan çevresi önümüzdeki dönemde küresel tansiyonun en yüksek olduğu bölgelerden biri olabilir" dedi.