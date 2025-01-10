Deniz Yatırım 2025 strateji raporunu açıkladı: Piyasanın risk iştahı ‘temkinli iyimser’  

Ekonomistler, 2025 yılı için pi­yasalardan umutlu. Deniz Ya­tırım’ın açıkladığı 2025 yılı Stra­teji Raporu’nda da BIST100 için 2024’teki zorlu başlıkların önem­li bir kısmını geride bırakarak yıla başlandığı kaydedilirken, piyasa­da risk iştahının ilk etapta temkinli iyimser olduğu belirtildi. Raporda, ikinci çeyrek sonrasında ise makro gelişmelere paralel bir risk iştahı­nın şekilleneceği öngörüsü yer aldı.

Lirada reel değerlenmenin devam etmesini bekleyen Deniz Yatırım bunun da yerli yatırımcıda TL’nin karşılık bulmaya devam edeceği anlamına geldiği ve bono ve tahvil­de ise enflasyon & para politikası ikilisinin orta-uzun vadeli tahville­re ilgiyi destekleyeceği, 5-10 yıl va­deli tahvillere girişe imkan tanıya­cağı düşüncesi vurgulandı.

Raporda ayrıca BIST100’e ilişkin getirisi beklentisi yüzde 40 olarak açıklandı. Bu beklenti yüzde 21 Mer­kez Bankası ve yüzde 25-27 yılsonu enflasyon tahmininin üzerinde kalı­yor.

Raporda, enflasyon ve para poli­tikası kanallarından destek gelir ise BIST için oyun alanı bulunduğu kay­dedilerek beğenilen sektörler ban­kacılık, sigorta, havacılık, peraken­de, telekom, çimento, holding olarak sıralandı. Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Genel Müdür Yardımcı­sı Orkun Gödek ve ekibinin hazır­ladığı teması ‘2026 için önce 2025’ olarak belirlenen strateji raporunda yeni yılda Türk lirası ve cinsinden değerlenen varlıkları konuşurken merkezde yine enflasyon başlığının yer alacağına işaret edildi.

12 ay hedef fiyat 14 bin

Raporda, politika faizi indirimi adımı ise enflasyondaki seyirle pa­ralel ilerleyecek bir süreç olduğu be­lirtildi. Faiz indirimi döngüsü senar­yosundan ziyade süreç içerisinde şekillenecek faiz indirimi adımları tanımlamasını daha doğru buldu­ğunu belirten rapor yazarları TCM­B’nin belirli bir miktarda reel faizi gerçekleşmiş enflasyon verisi üze­rinden bırakmaya devam edeceği­ni değerlendirdi.

Raporda 2025’te büyümenin daha dengeli olacağı, enflasyonda yüzde 30’lu seviyeler­de muhtemel patinaj riski görülür­ken, reel lira değerlenmesinin deva­mı bekleniyor. 2025 büyüme oranı­nı yüzde 3 olarak alan Deniz Yatırım araştırmacıları, TÜFE için yıllık ka­panışta yüzde 30-35 beklentilerini dile getirdi.

Türkiye’ye borçlanma senetleri üzerinden yabancı yatı­rımcı girişinin 2025 genelinde enf­lasyon-politika faizi seyri ile bir­likte paralel seyredeceği belirtilen raporda politika faizi ile enflasyon arasındaki reel faizin 2.5-3 puan ol­ması beklenirken, yıl ortalamasın­da yüzde 35 civarı bir politika faizi ve etrafında şekillenecek mevduat faizi tahmin edildi. Dolar/TL için Deniz Yatırım’ın 2025 yılsonu kapa­nış beklentisi ise 41 oldu. Raporda, toplam rezervlerde 200 milyar dolar bölgesine doğru ilerleme beklendiği yer alırken 2025 için risksiz faiz ora­nı (risk-free rate) düzeyleri ise yüz­de 25 olarak belirlendi.

Deniz Yatırım, BIST 100 endek­si için 12 ay hedef fiyat seviyesini 14 bin olarak belirlerken söz konu­su rakamın, son kapanış verisi ile yüzde 40 yükseliş potansiyeline işaret ettiğini vurguladı. 2024'te Türk yatırımcısının para piyasası fonlarındaki zahmetsiz getiriler karşısında mevcut likiditeyi his­se senedi piyasasına kaydırması­nı rasyonel buldukları belirtilen raporda, aynı şiddette olmasa da benzer riskin 2025’in önemli bir bölümü için masada yer aldığını kaydedildi.

Bankacılıkta 2025’te yüzde 30 kredi büyümesi tahmini

Deniz Yatırım strateji raporuna göre Türk bankacılık sektörü, 2025 yılında, zorlu, ancak, dönüştürücü bir döneme girmeye hazırlanıyor. Raporda sektörde kredi büyümesinin 2025 yılında TL tarafta yaklaşık yüzde 30 seviyesinde gerçekleşerek ılımlı bir artış göstermesini beklenirken dezenflasyon sürecinde kredi artışının biraz daha ticari krediler tarafında ağırlık kazanması beklenebileceği kaydedildi.

Raporda, “Araştırma kapsamımızda yer alan bankaların 2024 yılını yüzde 21 özsermaye karlılığı ile tamamlamasını beklerken, bu rakamın 2025 yılında yüzde 29 seviyesine ulaşmasını öngörüyoruz. Net faiz marjındaki toparlanmanın bu iyileşmedeki en önemli etken olabileceğini tahmin ediyoruz. 2025 yılında, özellikle bireysel ve KOBİ kredileri portföylerinde tahsili gecikmiş alacak (TGA) oranında hafif bir yükseliş görülebilir” denildi.