DenizBank bir yılda 2,3 milyar dolarlık finansman sağladı

Denizbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama göndererek bir kez daha sendikasyon kredisi sağladığını duyurdu.

Buna göre banka dün 23 ülkeden 54 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 228 milyon dolar, 314 milyon 346 bin 666,67 euro, 734 gün vadeli 289 milyon 500 bin dolar ve 145 milyon euro finansman sağladı.

367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti SOFR+ yüzde 1,75 ve Euribor+ yüzde 1,50; 734 gün vadeli dilimin toplam maliyeti ise SOFR+ yüzde 2,25 ve Euribor+ yüzde 2,00 olarak gerçekleşti.

Denizbank'ın açıklamasına göre sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisinin, müşterilerin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacak.

Bir yılda ne kadar kaynak sağladı?

Yeni kredilerle birlikte DenizBank, 2024'te 3 ayrı sendikasyonla 2,3 milyar dolar finansman sağlamış oldu.

Banka böylece, senenin tamamında, 84 finansal kurumdan 2,3 milyar dolar kaynak toplayarak, sektöründe en yüksek sendikasyon tutarına ulaştı.

Üçüncü sendikasyon işleminde, 1,2 milyar dolarla yılın ikinci yarısının en fazla talebi sağlanırken, geri ölçeklendirme sonrasında 1 milyar dolar finansman temin edildi.

İki yılda 4,5 milyar dolar

Bankanın uluslararası piyasalardaki itibarını da gösteren bu işlemlerle, son 2 yılda ülke ekonomisine 4,5 milyar dolar taze kaynak getirildi.

Bank of America, Emirates NBD Capital Limited ve Mashreqbank PSC koordinatörlüğünde gerçekleştirilen işlemde, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC ve SMBC Group ESG (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) Koordinatörleri olarak rol aldı. Mizuho Bank ise düzenleyici olarak katkı sağladı.