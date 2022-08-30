Denizbank emekli promosyonu ne kadar?

Denizbank emekli promosyonu merak ediliyor. Özel bankaların promosyon ödemesi kamu bankalarına göre oldukça yüksek olurken, bu promosyon miktarları emekli maaş müşterilerini özel bankalara yönelmesine den oluyor. Denizbank 3 yıllığına emekli maaşını taşıyan müşterilerine peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli maaş promosyonu emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılırken, aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, aylık 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL emekli promosyonu ödemesi yapılacak. Ayrıca 1 otomatik ödeme talimatına ek olarak 750 TL promosyon ödemesi daha yapılacaktır. Bu kapsamda Denizbank emekli promosyonu ödemesi 1750 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

Denizbank emekli promosyonu almak isteyen müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini Denizbank'tan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Denizbank emekli promosyonuna ilişkin başvurular şubeler, internet şubesi, Denizbank Mobil ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.