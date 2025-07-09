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Denizbank'ta üst düzey ayrılık: KAP'a bildirildi

Denizbank Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle üst düzey bir ismin görevden ayrıldığını duyurdu. Banka açıklamasında ube ve Merkezi Operasyonlar Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Umut Özdoğan'ın istifa ettiği kaydedildi.

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Denizbank'ta üst düzey ayrılık: KAP'a bildirildi
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Denizbank Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle üst düzey bir ismin istifa ettiğini açıkladı.

KAP açıklamasında istifa eden ismin  Şube ve Merkezi Operasyonlar Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan olduğu kaydedildi.

Açıklamada "Bankamızda Şube ve Merkezi Operasyonlar Grubu'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Umut Özdoğan istifaen görevinden ayrılmıştır" denildi.

Denizbank'ta üst düzey ayrılık: KAP'a bildirildi - Resim : 1

Ümit Özdoğan kimdir?

1976 doğumlu Ümit Özdoğan, Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

1999 yılında DenizBank’ta göreve başlayan Özdoğan, yurt içi ve yurt dışı çeşitli birimlerde görev aldı.

Son olarak Şube ve Merkezi Operasyonlar Grubu’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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Kaynak: HABER MERKEZİ