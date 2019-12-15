Denizciliğe yön verenler açıklandı: Kaptanoğlu ve Yıldırım ilk 100’de

15 Aralık 2019

Kerim ÜLKER



Dünya denizciliğine yön veren en etkili liste Lloyd List 100 açıklandı. Listenin ilk sırasına dünyanın en büyük taşımacılık ve liman şirketlerinden Çinli Cosco ve China Merchant damga vurdu. Listenin ilk sırasında her iki Çinli devin yöneticisi Xu Lirong ile Li Jianhong ilk sırayı paylaştı. Listede Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Başkanı Kitack Lim ikinci sıraya gerilerken, İskandinav devi AP Moller Holding Başkanı Robert Uggla üçüncü oldu. Çinli ICBC ve Bocomm’un yöneticileri Zhao Guicai ve Zhao Jiong dördüncülüğe çıkarken, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Başkanı Andrea Gocki 5’inciliğini korudu. İsrailli armatörler Idan Ofer’in 8, kardeşi Oyel Ofer’in ise 9’uncu olduğu araştırmada Cargill, PSA, Samsung, Shell, Citi Bank, Sinopec gibi devler de üst sıralarda yer aldı. Araştırmada dünyanın en zengin ismi Amazon’un patronu Jeff Bezos 18’inci, Hintli milyarder Mukesh Ambani 43’ücü oldu.





İlk kez listeye girdi



Listede en ilginç detay ise Lloyd List’te iki Türk’ün yer alması ve ilk kez bir Türk kadınının araştırmaya girmesi oldu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra bu yıl BIMCO’nun (Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi) Başkanlığı görevini devralan Şadan Kaptanoğlu, listede 62’inci sırada yer aldı. Hatırlanacağı gibi Kaptanoğlu ile 114 yıldır dünya armatörlerine öncülük eden BIMCO’da ilk kez bir kadın ve ilk Türk başkan görev yapmaya başlamıştı. Listedeki ikinci Türk ise Yıldırım Holding’in CEO’su Yüksel Yıldırım oldu. Geleneksel olarak, uzun zamandır bu listeye giren Yüksel Yıldırım bu yıl 69’uncu oldu.