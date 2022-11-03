Denizde 5 milyar TL’lik şov

Denizcilik sektörü 11-20 Kasım 2022 tarihlerinde Marin-Turk İstanbul City Port Pendik’te tekne fuarında buluşuyor. ED Fuarcılık ve YATED Fuarcılık tarafından organize edilen ve YATED Derneği tarafından desteklenen Cryptom Bosphorus Boat Show Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı’nda 350’den fazla tekne görücüye çıkacak. YATED Fuarcılık ve ED Fuarcılık, sektörü Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği’nin (YATED) markası ‘Bosphorus Boat Show’ ile dernek çatısı altında bir araya getirirken, Cryptom Bosphorus Boat Show ile Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük deniz fuarı düzenlenecek. Fuar öncesinde düzenlenen toplantıda sektör ve fuar hakkındaki son bilgiler paylaşılırken, toplantıya ED Fuarcılık Kurucu Ortakları Emel Yılmaz ve Dilek Günaydın ile YATED Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu, YATED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Bekiroğlu, YATED Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Aksan, YATED Genel Sekreteri Orhun Şentürk, Yıldız Holding Marinalar Genel Müdürü Fahir Çam katıldı.

50 bin ziyaretçi bekleniyor

Fuarda motoryat, yelkenli, katamaran, spor boat, megayat, sürat teknesi, bot, motor tekne ekipman ve aksesuarları, deniz bisikleti, deniz oyuncakları, dalış malzemeleri, balıkçılık malzemeleri gibi ürünler sergilenecek. Fuarda150’nin üzerinde firma ve 500’den fazla markanın yer alacağı bilgisini veren ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Günaydın, “Avrupa’da düzenlenen uluslararası fuarların ardından düzenlenecek ‘Cryptom Bosphorus Boat Show’a 50 binden fazla ziyaretçi beklendiğini ifade etti. Fuara ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Günaydın, “Fuarımıza gösterilen ilgi bizi bir hayli mutlu ediyor. Yaklaşık 1.5 aydır katılımcı olarak gelmek isteyen firmalara yerimizin kalmadığını söylüyoruz” dedi.

En pahalı tekne 150 milyon TL: Fuarda sergilenecek

teknelerin fiyatları ise 13 bin TL’den başlıyor,

150 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

“Pandemi yatlara ilgiyi artırdı”

Pendik’teki Marin-Turk İstanbul City Port’ta ‘Cryptom Bosphorus Boat Show’ adıyla ilk kez düzenlenecek fuarın denizcilik sektörü açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Dilek Günaydın, “Dünyada son yıllarda pandemi ile birlikte tekne ve yatlara olan ilgi katlandı. İzole bir hayatı tercih edenler tekne ve yat almak için harekete geçti. Bu durum dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü gibi, Türkiye’de de yaşandı. Yerli-yabancı birçok tekne ve yat üreticisi, tekne-yatların teslimi için 2-3 yıl sonrasına gün vermeye başladı. Böyle bir dönemde İstanbul’da deniz üzerinde bir fuar düzenlenmesi büyük önem taşıyor” açıklamasını yaptı.

Son teknolojiler tanıtılacak

2023 model teknelerin de görücüye çıkacağı fuarda, dünyaca ünlü yat markaları ile Türkiye’nin önde gelen tekne üretimi yapan tersanelerin en iddialı modellerinin tekne severlerin beğenisine sunulacağı bilgisini veren ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz, “Tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojilerin de gösterileceği fuarda, her ihtiyaca göre tekneler, ekipmanlar ve aksesuarlar bulunabilecek. Türkiye’nin deniz üzerinde düzenlenen tek ve en büyük tekne fuarı olma özelliğini taşıyan ‘Cryptom Bosphorus Boat Show’ ile Marin-Turk İstanbul City Port, hem katılımcı hem ziyaretçi için yeniden ‘Boat Show’un’ merkezi olacak.” diye konuştu.

“1.5 aydır yer yok diyoruz”

Düzenlenecek fuarın Türkiye’nin deniz üzerinden gerçekleştirilen en büyük tekne fuarı olduğunu ifade eden YATED Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu, “Yaklaşık 1.5 aydır fuara katılmak isteyenlere yerimizin kalmadığını söylüyoruz. Gelecek yıl da deniz üzerinde fuarımızı düzenleyeceğiz. Cumhuriyetin 100’üncü yılında ED Fuarcılık ile beraber çok büyük bir organizasyona imza atacağız” dedi.

“KDV, yeniden %1’e indirilsin”

Sektörde KDV oranlarının geçtiğimiz dönemlerde yüzde 18’e çıkarılmasının olumsuz etkileri olduğunu kaydeden sektör yetkilileri, “Hammadde fiyatları yükseldi. Kurlarda artış yaşandı. Buna KDV’de eklenince tekne fiyatları katlandı. Bu da yurtiçinde tekne satışlarını etkiledi. Bu kapsamda geçmişte olduğu gibi KDV’nin yeniden yüzde 1 seviyelerine çekilmesi yararlı olacak” vurgusu yaptı.

Tekne turisti 7 bin dolar harcıyor

YATED Başkan Yardımcısı Murat Bekiroğlu, yabancı tekne sahiplerinin Türkiye’ye ilgisinin yüksek olduğunu belirterek, bu durumun ülke ekonomisine ve sektöre katkısını şöyle özetledi: “Özellikle tamir ve bakım için yurtdışından teknelerini getirenler var. Türkiye’deki fiyat-kalite performansı tekne sahiplerini Türkiye’ye çekiyor. Örneğin Fransa’da 5 ayda boyanıp teslim edilecek bir tekneyi Türkiye’de daha hızlı yapabiliyoruz. Ayrıca bu teknelerin mürettebatı Türkiye’de kalıyor, marinalarımızda kalıyor. Sadece bir boyama işlemi bile teknenin büyüklüğüne göre 200-300 bin Euro tutabiliyor. 40 metrelik bir tekne 5 ay Göcek’te kaldığında 1 milyon TL’lik ücret ödüyor. Diğer harcamaları ile bu 2 milyon TL’yi buluyor. Her şey dahil ile gelen turist 600700 dolar ortalama harcama yaparken, tekne turistlerinin harcamaları 6-7 bin doları buluyor. Bu açıdan tekne ve yat sektörünün ülke ekonomisine ve turizme katkısının çok büyük olduğunu söyleyebiliriz.”

Dijital ortamda fuar devam edecek

Bu yıl ilk defa yapılacak olan Cryptom Bosphorus Boat Show dünyada ilk defa dijital olarak fuar ile aynı anda alanda ziyaret edilebilecek. Fuara katılan tüm firmaların sergileyeceği ürünler, ürünlerin detayları uygulama üzerinden görülebilecek ve fuar 20 Kasım’ da bittikten sonra da 31 Aralık tarihine kadar katılımcı ve ziyaretçiler uygulama üzerinden haberleşip ürünleri görüntüleyebilecekler. Fuar alanının genel planı, sponsorlar ve fuar alanına kolay ulaşım da aynı zamanda fuar uygulamasından görülebilecek.