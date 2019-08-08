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Denizden milyarlarca dolarlık ‘emisyon’ dalgası geliyor

Yeni emisyon regülasyonlarının 2020’de devreye girecek olması, global denizcilik sektöründe milyarlarca dolarlık yatırım hareketi başlattı. Sabancı’nın Yasa’sı, Koç’un Ditaş’ı, Ciner ve Arkas gibi Türkiye’nin önde gelen armatör şirketleri de eski gemileri elden çıkarıyor. (Aysel Yücel'in haberi)

Denizden milyarlarca dolarlık ‘emisyon’ dalgası geliyor
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