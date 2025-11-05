Denizi olmayan şehirde hamsi 40 TL'ye düştü: Vatandaş kuyruk oluşturdu

Çorum'da bir balıkçı, sezonun en sevilen balıklarından olan hamsinin kilosunu 40 liradan satmaya başladı. Ucuz hamsi satıldığını duyan vatandaşlar ise balıkçı önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

Esnaf tüm vatandaşların talebini karşılayabilmek için vatandaşlara 2,5 kilodan fazla hamsi alamayacaklarını söyledi.

"Vatandaşımız balığa doysun diye fiyatı 40 TL'ye çektik"

Her vatandaşın sofrasında balığın bulunmasını düşünerek böyle bir kampanya yaptıklarını belirten iş yeri Sahibi Osman Yiğit, "30 senedir bu sektördeyim. Çocukluğumuzdan beridir bu işi yapıyoruz. Hep kendimize çalışalım, demedik. Biraz da vatandaşa çalışalım, herkesin evine balık girsin, herkes balık yesin, dedik. Balık demek, sağlık demek, vatandaşlarımız tüketsinler diye böyle bir şey yaptık. Çorum'umuzda deniz olmamasına rağmen Karadeniz bölgesinden bizim fiyatımız şu an çok çok uygun. Vatandaşımız balık yesin ve balığa doysun diye de fiyatı 40 TL'ye çektik. Bu durumdan müşterilerimiz de çok memnun. Talep zaten kendisini de belli ediyor. Her zaman her yerde hizmet şart" dedi.