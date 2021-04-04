Denizli, ihracatta rekorlara devam ediyor

Osman Nuri BOYACI

Denizli, geçen yılın haziran ayında başlayan güçlü ihracat performansını rekorları tazeleyerek sürdürüyor. İhracat artışı 10 aydır sürerken, mart ayında ihracat geçen yıla göre yüzde 46,4 artarak 351,4 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, aylık bazda en yüksek ihracat rakamını gerçekleştirdiklerini söyledi.

İhracat rakamlarını değerlendiren Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, mart ayının rekorlar ayı olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. DENİB’in tescilinden geçen ihracatın martta yüzde 42,5 yükselişle 259 milyon USD olarak gerçekleştiğini belirten Memişoğlu, “Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından kayda alınan Denizli ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 46,4 arttı ve 351,4 milyon USD olarak kaydedildi. DENİB ve Denizli ihracatları rekor kırarak en yüksek aylık değerlerine ulaştı” dedi.

Geçen yıl mart, nisan ve mayıs aylarında pandeminin ihracat üzerindeki olumsuz etkisini yoğun olarak hissettiklerine dikkat çeken Memişoğlu, “Haziran 2020’de artış trendine başlayan ihracatımız, o günden bu yana hiç ara vermeden artışını sürdürdü ve bu seri 10. aya taşınmış oldu. İhracat rakamlarımızdaki artış oranında elbette geçtiğimiz sene aynı dönemdeki ihracatımızın düşük olmasının baz etkisi bulunuyor. Ancak Mart 2021 ihracatımızı Mart 2019’un rakamlarıyla kıyasladığımızda da, çift haneli bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Devam eden pandemi sürecine rağmen ihracata ara vermeyen, ilimiz ekonomisine katkı sağlayan tüm ihracatçılarımızla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

5 ülkeye ihracatta dikkat çeken artış yaşandı

AB ülkeleri ve ABD’ye yapılan ihracattaki dikkat çekici artışlara değinen Memişoğlu, “İhracatımızda zirvede bulunan İngiltere’ye mart ayında yüzde 60 artışla 39 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. ABD’ye ihracatımız yüzde 60 artışla 29 milyon, Almanya’ya ihracatımız yüzde 48 artışla 29 milyon, İtalya’ya ihracatımız yüzde 54 artışla 17 milyon ve Fransa’ya ihracatımız yüzde 81 artışla 14 milyon dolar oldu. Beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşen ilk çeyrek ihracat performansımız, yılın kalan dönemi için de önemli sinyaller veriyor. Yıl boyunca ihracat hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyerek ilimiz ekonomisine olan katkımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.