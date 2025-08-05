Denizli sanayisinin sorunları ‘Yönetişim Masası’nda çözülecek
Geçtiğimiz günlerde kurulan Sanayi Yönetişim Masası ilk toplantısını DSO’da gerçekleştirdi. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, bu ilk toplantıda yeni OSB girişimleri ve OSB’ler dışında kalan bölgelerdeki işletmelerin sorunlarının masaya yatırıldığı aktardı.
Denizli Sanayi Odası (DSO) ve T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi (DBB) arasında imzalanan Sanayi Yönetişim Masası Protokolü kapsamında kurulan Danışma Kurulu, ilk toplantısını DSO’da gerçekleştirdi. Toplantıda, Denizli sanayisinin güncel sorunları ve geleceğe yönelik iş birliği imkanları detaylı bir şekilde ele alındı. DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, “Yeni OSB girişimlerini ve OSB’ler dışında kalan bölgelerdeki işletmelerimizin altyapı, su, ulaşım ve çevre sorunlarını masaya yatırdık. Sanayimizin karşılaştığı yapısal sorunlara çözüm üretme iradesiyle yola çıktığımız bu sürecin, Denizli’mizin üretim gücünü ve kalkınma vizyonunu güçlendireceğine inanıyorum” dedi.
“Türkiye’ye örnek bir iş birliğini hayata geçirdik”
DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli’deki sanayi alanlarının mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu ve sanayicilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilmek adına bu alanların daha organize bir biçimde geliştirilmesi ihtiyacını vurguladı.
Kasapoğlu, “Sanayi Yönetişim Masası, Denizli sanayisinin önceliklerini ve çözüm bekleyen konularını doğrudan ele almak için hayati bir platform. Türkiye’ye örnek olacak, olumlu çıktılar alacağımıza inandığımız bir iletişim, yönetişim platformu oluşturmuş olmanın heyecanı içindeyiz. Sanayicilerimizin dile getirdiği talepler ile Büyükşehir Belediyemizin kentin geleceği için belirlediği beklentiler, katılımcı bir yaklaşımla aynı masa etrafında şeffaf bir şekilde ele alınacak. Bu sayede hem sanayimizin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de şehir yönetimimizin vizyonu doğrultusunda ortak hedeflere ulaşacağız” dedi.
DBB Genel Sekreteri Bülent Bozbaş ise, “Şehrimizin geleceği için, daha yaşanabilir ve müreffeh bir Denizli için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Ortak akılla hareket ederek, sadece mevcut sorunları çözmekle kalmayacak, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik adımlar atmış olacağız. Bu iş birliği sayesinde Denizli’yi hem sanayi hem de yaşam kalitesi açısından örnek bir şehir haline getireceğimize, vizyoner yaklaşımlarla şehrimizin kalkınma ivmesini artıracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.
DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş ise, kamu yönetiminde geleneksel sorun çözme yöntemlerinin yerini yönetişim pratiklerine bırakmasının önemini vurguladı. Akbaş, “Uzun süredir kurulması adına gayret gösterdiğimiz bu ortaklığın Denizli’nin ortak faydasına yapılacak işlerde önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Sanayicilerimizin uzun zamandır çözümünü beklediği birçok sorunun önceliklendirilmesinde iki kurumun birlikte koyacağı irade önem arz ediyor” dedi.
Danışma Kurulu’nun gündeminde önemli başlıklar yer aldı
Toplantının ilk gündem maddesinde, Sanayi Yönetişim Masası’nın genel işleyişi ile teknik ve idari süreçlerinin belirlenmesi üzerinde duruldu. Teknik ve sosyal konulara ilişkin çalışmalara göre her iki kurum profesyonellerinden oluşan çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verildi. Denizli’de yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanları oluşturulması ve planlanması konusu detaylıca görüşüldü. Başta Kocabaş bölgesi olmak üzere, OSB alanları dışındaki sanayi bölgelerinde yaşanan içme suyu sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ilgili gündem maddesi de Danışma Kurulu Toplantısı’nda ele alındı. Toplantıda, Pınarkent, Hacıeyüplü ve Bozburun gibi sanayi alanlarındaki altyapı ve üstyapı sorunları masaya yatırılarak, bu bölgelerdeki ihtiyaçlar belirlendi.