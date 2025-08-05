Denizli sanayisinin sorunları ‘Yönetişim Masası’nda çözülecek

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve T.C. Deniz­li Büyükşehir Beledi­yesi (DBB) arasında imzalanan Sanayi Yönetişim Masası Pro­tokolü kapsamında kurulan Da­nışma Kurulu, ilk toplantısını DSO’da gerçekleştirdi. Toplan­tıda, Denizli sanayisinin gün­cel sorunları ve geleceğe yöne­lik iş birliği imkanları detaylı bir şekilde ele alındı. DSO Başka­nı Selim Kasapoğlu, “Yeni OSB girişimlerini ve OSB’ler dışında kalan bölgelerdeki işletmeleri­mizin altyapı, su, ulaşım ve çev­re sorunlarını masaya yatırdık. Sanayimizin karşılaştığı yapısal sorunlara çözüm üretme irade­siyle yola çıktığımız bu sürecin, Denizli’mizin üretim gücünü ve kalkınma vizyonunu güçlendi­receğine inanıyorum” dedi.

“Türkiye’ye örnek bir iş birliğini hayata geçirdik”

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli’deki sanayi alanlarının mevcut duru­mu hakkında değerlendirmeler­de bulundu ve sanayicilerin kar­şılaştığı sorunlara çözüm ürete­bilmek adına bu alanların daha organize bir biçimde geliştiril­mesi ihtiyacını vurguladı.

Kasapoğlu, “Sanayi Yönetişim Masası, Denizli sanayisinin ön­celiklerini ve çözüm bekleyen ko­nularını doğrudan ele almak için hayati bir platform. Türkiye’ye örnek olacak, olumlu çıktılar ala­cağımıza inandığımız bir iletişim, yönetişim platformu oluşturmuş olmanın heyecanı içindeyiz. Sa­nayicilerimizin dile getirdiği ta­lepler ile Büyükşehir Belediyemi­zin kentin geleceği için belirlediği beklentiler, katılımcı bir yakla­şımla aynı masa etrafında şeffaf bir şekilde ele alınacak. Bu saye­de hem sanayimizin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de şehir yöneti­mimizin vizyonu doğrultusunda ortak hedeflere ulaşacağız” dedi.

DBB Genel Sekreteri Bülent Bozbaş ise, “Şehrimizin gelece­ği için, daha yaşanabilir ve mü­reffeh bir Denizli için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Ortak akılla hareket ederek, sa­dece mevcut sorunları çözmek­le kalmayacak, aynı zamanda ge­leceğe yönelik stratejik adımlar atmış olacağız. Bu iş birliği saye­sinde Denizli’yi hem sanayi hem de yaşam kalitesi açısından örnek bir şehir haline getireceğimize, vizyoner yaklaşımlarla şehrimi­zin kalkınma ivmesini artıraca­ğımıza inanıyoruz” diye konuştu.

DSO Genel Sekreteri Dr. Sez­gi Akbaş ise, kamu yönetimin­de geleneksel sorun çözme yön­temlerinin yerini yönetişim pratiklerine bırakmasının öne­mini vurguladı. Akbaş, “Uzun süredir kurulması adına gay­ret gösterdiğimiz bu ortaklığın Denizli’nin ortak faydasına ya­pılacak işlerde önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Sanayi­cilerimizin uzun zamandır çö­zümünü beklediği birçok soru­nun önceliklendirilmesinde iki kurumun birlikte koyacağı irade önem arz ediyor” dedi.

Danışma Kurulu’nun gündeminde önemli başlıklar yer aldı

Toplantının ilk gündem maddesinde, Sanayi Yönetişim Masası’nın genel işleyişi ile teknik ve idari süreçlerinin belirlenmesi üzerinde duruldu. Teknik ve sosyal konulara ilişkin çalışmalara göre her iki kurum profesyonellerinden oluşan çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verildi. Denizli’de yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanları oluşturulması ve planlanması konusu detaylıca görüşüldü. Başta Kocabaş bölgesi olmak üzere, OSB alanları dışındaki sanayi bölgelerinde yaşanan içme suyu sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ilgili gündem maddesi de Danışma Kurulu Toplantısı’nda ele alındı. Toplantıda, Pınarkent, Hacıeyüplü ve Bozburun gibi sanayi alanlarındaki altyapı ve üstyapı sorunları masaya yatırılarak, bu bölgelerdeki ihtiyaçlar belirlendi.