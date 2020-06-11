Denizli Ticaret Odası 67,1 milyon TL kredi ile pandemide yara sardı

11 Haziran 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Üyelerine geçen yıllarda 168 milyon TL’lik nefes kredisi kullandırıdan Denizli Ticaret Odası (DTO), bu yıl pandemi sürecinde 29 milyon 725 bin TL nefes kredisi ile 37 milyon 437 bin TL can suyu kredisi olmak üzere 67,1 milyon liralık desteğe aracı oldu. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, sağlanan destek rakamlarını açıklayarak, işletmelere salgın sürecini en az zararla atlatmaları için ellerinden gelen katkıyı sağladıklarını söyledi.

Üyelerin zor dönemde yalnız bırakmadıklarını söyleyen DTO Başkanı Erdoğan, “Salgın sürecinde TOBB ve Ankara’daki temaslarımızla üyelerimizin beklentilerinden oluşan 75 konuda talepleri ilettik, sorunlarını çözdük; istek ve beklentilerine cevap verdik. Odamızın kaynaklarını üyelerimize açarak, finansal destek sağladık. Sağlık Müdürlüğü personeli, pandemi hastaneleri ve üyelerimize solunum cihazı, önlük, dezenfektan ve maske gibi sağlık malzemeleri sağladık” dedi.

Nefeste 454, can suyunda bin 500 başvuruyu sonuçlandırdı

Önceki yıllarda üyelerine 168 milyon TL nefes kredisi desteğinde bulunduklarını belirten Erdoğan, “Pandemi sürecinde Denizbank’la yürütülen nefes kredisine 602 firmamız başvurup, 39 milyon 415 bin TL kredi talebinde bulundu. 454 başvuru sonuçlandırılarak 29 milyon 725 bin TL’lik kredi kullandırıldı. 40 milyon 400 bin TL’lik limitin kalanı için, süreç devam ediyor. Halkbank’tan Can Suyu Küçük İşletme Kredisi’ne 2 bin103 işletmemiz başvurdu, 52 milyon 462 bin TL’lik talep etti. Bin 500 başvuru sonuçlandırıldı, 37 milyon 437 TL kredi kullandırıldı. Üyelerimizin pandemi sürecindeki sıkıntılarını aşmakta kullanabilecekleri 67 milyon 162 bin TL’lik desteğe aracı olduk. İşletmelerimizin yaralarını sardık” diye konuştu.

Erdoğan, hükümet tarafından açıklanan yeni finansman paketlerinin de etkisiyle, salgın dolayısıyla iç piyasada açılan yaraların hızla sarılacağına inandığını, konut, otomotiv, mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya, seramik, kapı ve pencere sistemleri, ev tekstili ve çeyiz sektörü ile turizm işletmelerimizin, bu desteklerin sağlayacağı faydayla yeniden hayat bulacağını sözlerine ekledi.