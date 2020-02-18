Denizli’de yatırım teşviklerinde aslan payını enerji sektörü aldı

18 Şubat 2020

Osman Nuri BOYACI

Denizli Sanayi Odası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre 2004 yılından bu yana Denizli’de 1143 yatırım belgesi düzenlenerek 12 milyar 313 milyon lira destek verildi. 2004 yılından 2009 yılına kadar yatırım teşvikleri yıllık bazda 110-140 milyon lira bandında seyrederken 2010 yılından itibaren enerji yatırımlarıyla 1 milyar lira sınırı aşıldı, yatırım teşviklerinde aslan payını enerji yatırımları aldı.

2010 yılında 2 milyar 146 milyon lira yatırım teşvikinin yüzde 91’ini oluşturan 1 milyar 942 milyon lirası 3 enerji yatırımına verildi. Enerji sektörü yatırım teşviklerinden 2011 yılında yüzde 66, 2015’te yüzde 74, 2017’de yüzde 58, 2018’de yüzde 43 oranla aslan payını aldı. Bu yıllarda Denizli’ye verilen yatırım teşvikleri 1 milyar lirayı geçti.

"Denizli, enerji merkezi oldu"

Denizli’nin aldığı yatırım teşviklerinde 2019 yılında büyük artış yaşandı. Geçen yıl düzenlenen 83 belge ile yatırımlara 3 milyar 34 milyon lira destek sağlandı. 2019’da teşviklerden en fazla payı 1 milyar 766 milyon tutar ve yüzde 58’le belediyelerin altyapı yatırımları aldı. Belediyeleri yüzde 24’le enerji yatırımları ve yüzde 11’le tekstil sektörü izledi. Tekstil sektörü 2018 yılında da teşviklerden yüzde 30 pay aldı.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, son 10 yılda yapılan yatırımlar ve sağlanan teşviklerle Denizli’nin enerji yatırımlarında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Denizli’de enerji yatırımlarının jeotermal, güneş ve doğal gaz santrallerine yoğunlaştığını belirten Keçeci, “Yatırım teşviklerinde enerji yatırımları ilk sırayı alırken tekstil sektörü ikinci sırada yer alıyor. Enerji yatırımlar istihdama beklenen desteği vermese de ülkemizin ihtiyacına da önemli katkı sağlıyor” dedi. Çardak Organize Sanayi Bölgesi’nde son yıllarda önemli yatırımlar yapıldığını belirten Keçeci, “Filtre, asansör, kağıt gibi farklı sektörlerde yapılan yatırımlarla canlanmaya başlayan bölge istihdama da önemli katkı verecek. TÜİK’in verilerine göre yatırımda batı bölgelerinin öne çıktığını görüyoruz. Bölgesel yatırımlardan çok katma değer yaratacak, stratejik sektörler ve inovatif yatırımlara maddi destek verilmesi önemli hale gelecektir diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“Katma değerli sektörler desteklenmeli”

Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Okan Konyalıoğlu ise iş insanlarının sadece teşvik var diye yatırım yapmadığını belirterek, şunları söyledi: “Bu mantıkla yapılan yatırımlar da zaten kadük kalıyor. Yatırım ve sanayi iç içe geçmiş konular. Ritmin yoğunlukta olduğu bölgeler belli zaten. Siz ne yaparsanız yapın bu bölgeler zaten büyüyor. 1. ve 2. Bölge olarak adlandırılan yerlerde belki bazı grupları daha da hızlandırmak amaçlı bazı sektörlere farkındalık sağlamak için 4, 5 ve 6. Bölge destekleri verilebilir. Katma değerli sektörlerin hangi bölgede olursa olsun desteklenmesi tarafındayım. Her şehrin kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.