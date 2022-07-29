Denizlili tekstilci, talepte daralma yaşamaya başladı

Osman Nuri BOYACI-DENİZLİ

Türkiye’nin ihracat merkezlerinden Denizli, Avrupa’da yaşanan resesyondan etkilenmeye başladı. Denizli Sanayi Odası (DSO) meclis toplantısında resesyon konusu ele alınırken, özellikle tekstil sektöründe talep düşüklüğü yaşandığı dile getirildi.

DSO’nun Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı, Mehmet Tosunoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. DSO Başkanı Müjdat Keçeci, Rusya ile AB ülkeleri arasındaki doğalgaz sorununa ve Almanya’daki resesyona değindi. Avrupa’nın, Rusya-Ukrayna savaşından tahmin edilenden daha fazla etkilendiğine ve daha sert yavaşlamaya doğru gittiğine dikkat çeken Keçeci, “Rusya’nın enerji akışını kesme tehdidi, AB’yi ekonomik olarak zora soktu ve Almanya ciddi bir resesyon ile karşı karşıya geldi. Enerji fiyatlarının yüksekliği ve gaz kıtlığı tehdidi ekonomiyi zorluyor. Yüksek enflasyonun getirdiği yükler, yaklaşan enerji krizi ve tedarik zinciri sorunları sanayiciyi olumsuz etkiliyor. İhracatımızın yüzde 60’ını Avrupa’ya yaptığımızı düşünürsek, Denizli’deki firmalarımızın bu durgunluktan etkilenmeleri söz konusu” dedi.

“Gerekli tedbirleri almalıyız”

Müjdat Keçeci, son günlerde özellikle tekstil sektörü temsilcilerinin Avrupa’daki resesyonun sektörde talep düşüklüğüne neden olduğunu dile getirdiğine dikkat çekerek, “Bu durumun diğer sektörleri de etkilemesi ihtimalini göz önünde bulundurarak, gerekli tedbirlerimizi almayız” dedi. İhracat şehri olarak, firmaların çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Keçeci, parite etkisinin de devam edeceğini, bunun yanında Türkiye ihracatında keskin bir düşüş beklemediğini ancak ihracat artış hızında düşüş olabileceğini vurguladı.

İş dünyası yılın ikinci yarısı için tedirgin

Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Mukaddes Başkaya, Avrupa’da artan koronavirüs vakaları ve resesyon tehlikesi nedeniyle siparişlerin azalma trendine girdiğini söyledi. Başkaya, “Resesyon ve Avrupa’da koronavirüs pandemisinin arttığını görüyoruz. Yaşanan tedirginlik bizi çok etkiliyor. Talepler azalmaya başladı. Rakiplerimiz Pakistan, Hindistan tekrar devreye girdi. Bizler için yılın geri kalanı zor geçecek. Kısa termin Türkiye için önemli bir avantaj. Bu süreci fuarlara katılıp, kısa temrinli siparişlerle atlatabiliriz” dedi.

“Bu yazı ve sonbaharı nasıl geçireceğimiz önemli”

Babadağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Şeref Arpacı ise, Türkiye’nin ihracatının büyük kısmını Avrupa’ya yaptığına dikkat çekerek, “Rusya-Ukrayna savaşından Avrupa çok etkileniyor. Çok zorluk yaşıyorlar. Bu da bizim pazarımızı direkt etkiliyor. Resesyon tehlikesinin ayak sesleri geliyordu ve beklemedeydik. Artık iyice su yüzüne çıktı. Bu yazı ve sonbaharı nasıl geçireceğimiz önemli. Umudumuz Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi. Ekonomik açıdan baktığımızda işler bizim için olumlu gitmiyor. Avrupa’daki durgunluk bizi çok etkileyecek” şeklinde konuştu.

Tekstil sektörü hissetmeye başladı

Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve Aslıteks Genel Müdürü Selim Kasapoğlu, tekstil sektörünün resesyonu hissetmeye başladığını söyledi. Kasapoğlu, “Avrupa bir resesyona girmiş durumda. Türk tekstilcisi bunu çok hızlı bir şekilde hissetmeye başladı. Daha önce yükselen hammadde ve enerji fiyatları vardı. Hammaddede bir gevşeme olsa da hala tekstil için zor bir dönemden geçiyoruz. Öngöremez, tahmin edemez, pozisyon alamaz durumdayız. Hem globaldeki hem de Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar bizleri karar almakta zorluyor” dedi.