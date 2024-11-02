Deprem bölgesinde alacaklar için taksit süresi uzatıldı

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ili ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde mücbir sebep halinin devam etmesi nedeniyle taksit süreleri uzatıldı.

Karar ile birlikte bu yerlerde belirtilen alacaklı yerlere yapılacak olan ödemelerin taksitleri azami 12 ayda ödenmek üzere uzatıldı.

Mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının 12’den fazla olması durumunda ise fazla olan taksitler 12’nci taksitle birlikte ödenecek.