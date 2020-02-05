Deprem bölgesindeki esnafa finansman desteği

05 Şubat 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Albayrak, burada yaptığı açıklamada, "Halkbank'ımız, Elazığ ve Malatya'daki tüm esnafa 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak." diyerek, "Halkbank, iki ilimizdeki esnafımızın halihazırdaki tüm kredilerini faizsiz bir yıl ödemesiz erteleyecek. Ziraat Bankası, özellikle bu iki ilimizdeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek." şeklinde konuştu.