Deprem bölgesindeki fatura ve borç işlemleri ertelendi

Buna göre, deprem bölgesinde faal veya kullanılabilir durumda olan iletimden bağlı elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubundaki elektrik tüketicileri, orta gerilimden bağlı “kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone” grubundaki elektrik tüketicileri ile kamu tüzel kişiliğine haiz aboneler ve genel aydınlatma aboneleri haricindeki elektrik tüketicilerinin, sayaç okuma işlemlerinin 31 Mayıs 2023’e kadar ve bu tarih de dahil olmak üzere ertelenmesine karar verildi.

Gecikme zammı yok

Fatura tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin de 31 Mayıs’a kadar ertelenmesi ve bu süredeki toplam elektrik tüketimine esas fatura bedelinin 2023 yılı haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

Yönetmelik kapsamında 6 Şubat’a kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş elektrik tüketim borçlarına ilişkin “zamanında ödenmeyen borçlar” 31 Mayıs’a kadar ve bu tarih de dahil olmak üzere ertelenmesine ve talepte bulunulması halinde, bağlanmasına karar verildi.