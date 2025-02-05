Deprem bölgesindeki konut satışlarında yüzde 32,34 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde geçen yıl 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği 11 kente ilişkin veriler, bölgedeki hareketliliği gösterdi.

Depremin yaşandığı 2023'te 11 ilin toplamında 147 bin 418 konut satılırken, geçen yıl 195 bin 106 konutun satışı tamamlandı. Böylece 11 ildeki konut satışı depremlerin yaşandığı 2023'e göre yüzde 32,34 artış gösterdi.

Bu veriler, konut satışlarının depremden önceki dönemi neredeyse yakaladığını ortaya koydu. Depremin etkilediği 11 ilde 2022'de 196 bin 352 konut satılmıştı.

Kilis'te konut satışları düştü

Afet bölgesi ilan edilen 11 kentte konut satışlarını en fazla artıran il yüzde 56,7 ile Adana oldu. Kentte, 2023'te 21 bin 143, geçen yıl 33 bin 132 konutun satışı tamamlandı.

Depremin etkilediği 11 ilde en fazla konut satışı ise Gaziantep'te gerçekleşti. Geçen yıl bu ilde 42 bin 467 konut satılırken bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 31,63 olarak kayıtlara geçti.

Şanlıurfa, 32 bin 68'le Gaziantep'i takip ederken, Diyarbakır'da 2024'te 25 bin 240 konut el değiştirdi.

Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da geçen yıl 13 bin 924, Malatya'da 8 bin 214, Adıyaman'da da 6 bin 805 konut satıldı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 11 bin 702 konut satışı tamamlanırken, Elazığ'da 13 bin 52 ve Osmaniye'de 5 bin 758 konut satışı gerçekleştirildi.

Deprem bölgesinde konut satışlarının düşüş gösterdiği tek il ise Kilis oldu. Söz konusu ilde geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,47 düşüşle 2 bin 744 konut satışı yapıldı.

Bu arada, TÜİK'in konut satış istatistiklerinde, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) üzerinden depremzede vatandaşlar için çekilen kura sonucu teslim edilen konutlar yer almıyor.

Mevzuat gereği bu konutlarla ilgili işlemler en az iki yıl sonra tapu kayıtlarına yansıyor.

Afet bölgesi ilan edilen 11 ilde son iki yıldaki konut satışları ve değişim oranları ise şöyle:





