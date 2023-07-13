Deprem bölgesindeki ‘Uzman Eller’e 75 milyon liralık ek bütçe

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, destekten tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olan genç girişimciler yararlanacak.

Başvuruları onaylanan girişimcilerin kırsal alan/kırsal mahallede uygulayacakları bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, coğrafi işaretli ve geleneksel ürün üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerine, 250 bin liraya kadar, yüzde 100 hibe desteği verilecek.

Bakanlıkça, deprem felaketinden etkilenen illerde kırsalın tekrar ayağa kaldırılması amacıyla, afet bölgesi ilan edilen illerde 350 projeye 87,5 milyon lira hibe desteğine ek olarak, 300 proje için 75 milyon lira daha ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı. Böylece deprem bölgesi özelinde bu yıl için Uzman Eller Projesi kapsamında onaylanan proje sayısı 650'ye, hibe miktarı da 162,5 milyon liraya ulaştı. Ülke genelinde ise onaylanan proje sayısı 2 bin 50'ye, hibe miktarı ise 625 milyon liraya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu illerde kırsalı yeniden ayağa kaldırmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu illerimizde Uzman Eller Projesi için ilave 75 milyon lira hibe desteği sağlıyoruz. Böylece 2023 yılında ülke genelinde toplam 625 milyon lira hibe desteğiyle üretimimize güç katıyoruz" değerlendirmesini yaptı.