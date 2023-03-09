“Deprem bölgesindeki yerel üreticilerin desteklenmesi şart”

Güneş DOĞDU SOYLU

Mine Özmen, Gaziantep’te 500 yıllık tarihe sahip bir hanı restore ederek şehir hayatına kazandırmış kadın girişimcilerimizden biri. Hışvahan’ı otel, han ve dükkan konseptlerini birleştirerek gastronomi kenti Gaziantep’e kazandırdı.

Bugün bölgedeki pek çok kadın girişimcimiz gibi depremzedelerin yanında. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin yaralarını sarmak için bölgede aktif rol alan Mine Özmen, Türk iş dünyasına da, “Depremden etkilenen bölgelerde yaşayan üreticilere yapacağımız yardımlarla üretimi yeniden canlandırmalıyız” çağrısında bulunuyor.

Mine Özmen, depremden etkilenen bölgelerden uzaklaşmak yerine Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi Türkiye'nin en verimli topraklara sahip bölgelerinde yeniden üretime başlanması gerektiğini vurguluyor.

Gaziantep’in ilk organizasyon firmalarından biri olan TRIO'yu kuran 2015 yılında 500 yıllık tarihe sahip Hışvahan’ı otel, han ve dükkan konseptiyle kent yaşamına kazandıran Özmen, depremin ilk gününden itibaren büyük bir dayanışmayla depremzedelere yardım eden büyük bir gönüllü ordusu haline geldiklerini söyledi. Özmen, “Biz büyüdükçe ürettiklerimiz büyüdü. Gaziantep dışında İslahiye, Nurdağı ve Kahramanmaraş'a ulaştık.

Her gün yaptığımız sıcak yemek ve ekmek yardımına Gaziantep ve çevre illerdeki halkın desteği, zor zamanlarda nasıl kenetlenebileceğimizi bize tekrar gösterdi. Bütün bunları 7'den 77'ye birlik olarak yaptık. Bize ihtiyaç duyulduğu müddetçe kapılarımız ve mutfağımız hep açık olacak.

Bu bağlamda depremden etkilenen bölgelerden uzaklaşmak yerine Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi Türkiye'nin en verimli topraklara sahip bölgelerde tekrar üretime başlamalıyız. Bu bölgelerin sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesi için barınma ve yemek kadar tarım ve hayvancılığın da devam etmesi şart.

Bu sebeple bölgedeki yerel üreticilerden alım yapmak ve onlara destek olmak hepimizin sorumluluğu. Depremden etkilenen bölgelerde yaşayan üreticilere yapacağımız yardımlarla üretimi yeniden canlandırmalıyız. Bu bölgede yapılacak girişimler bölgenin geleceği için çok önemli” diye konuştu.