Deprem bölgesine 3,6 trilyonluk ekonomik destek: Ticari hayat yeniden ayağa kalkıyor

Ticaret Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında deprem bölgesinde yürütülen ekonomik ve ticari toparlanma çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir bilanço açıkladı. Bakanlık, “asrın felaketinden asrın inşasına” uzanan süreçte üretim, ihracat, istihdam ve ticari hayatın yeniden canlandırılması için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Açıklamaya göre, depremlerin yol açtığı kayıp ve hasarın telafisi amacıyla 2023-2025 döneminde toplam 3,6 trilyon TL harcama yapıldı. 2026 yılı bütçesinde ise deprem bölgesi için 653 milyar TL ek kaynak ayrıldı. Bakanlık, bu kaynakların hem altyapı hem de ekonomik hayatın sürdürülebilir biçimde yeniden kurulması için kullanıldığını belirtti.

İhracatta toparlanma hızlandı

Depremden etkilenen 11 ilin ihracat performansında dikkat çekici bir toparlanma yaşandığı kaydedildi. Bölge ihracatı 2023 yılında 22,9 milyar dolar seviyesindeyken, 2024’te 24,2 milyar dolara, 2025’te ise 25 milyar dolara yükseldi. Bakanlık, yaşanan artışı "Türkiye’nin üretim gücünün ve bölge ekonomisinin direnç kapasitesinin somut göstergesi" olarak değerlendirdi.

Kredi ve finansman destekleri öne çıktı

Ekonomik faaliyetlerin kesintiye uğramaması için kredi destekleri de genişletildi. Türk Eximbank aracılığıyla deprem bölgesindeki firmalara 2023’te 1,65 milyar dolar, 2024’te 2,3 milyar dolar, 2025’te ise 2,19 milyar dolar kredi kullandırıldı. Ayrıca uluslararası kuruluşlardan sağlanan 200 milyon dolarlık kaynakla bölgedeki yatırımlar finanse edildi.

Esnaf ve sanatkârlar için ise faiz indirimli krediler devreye alındı. Halkbank kaynaklı kredilerle 2023’te 6,7 milyar TL, 2024’te 18 milyar TL, 2025’te ise 29,5 milyar TL destek sağlandı. Borç erteleme ve yapılandırma uygulamalarıyla nakit akışının korunması hedeflendi.

Fahiş fiyat ve rekabet ihlallerine ağır cezalar

Bakanlık, deprem sonrası dönemde fahiş fiyat artışlarına ve rekabet ihlallerine karşı da yoğun denetimler gerçekleştirdi. Acil ihtiyaç ürünlerinde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 331 e-satıcıya yaklaşık 79 milyon TL, hazır beton ve çimento sektöründe 39 işletmeye 54 milyon TL idari para cezası uygulandı. Rekabet ihlalleri kapsamında ise 40’tan fazla teşebbüse toplam 610 milyon TL ceza kesildi.

Milli gelir ve büyüme verileri dikkat çekti

Açıklamada, tüm bu adımların makroekonomik göstergelere de yansıdığı belirtildi. Deprem bölgesinde oluşan millî gelir 2023’te 112,9 milyar dolar olurken, 2024’te 140,9 milyar dolara yükseldi. Türkiye ekonomisi ise deprem yılına rağmen yüzde 5 büyüme kaydetti.

Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde üretim, istihdam ve ihracatı merkeze alan desteklerin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirterek, “ekonomik ve ticari hayatın eskisinden daha güçlü biçimde devam etmesi” hedefini hatırlattı.