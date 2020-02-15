Deprem bölgesine bir destek daha

15 Şubat 2020

OSMAN ŞİŞKO

TRABZON- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon’da “Cazibe Merkezleri ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı” imza törenine katıldı, iş dünyası temsilcileriyle buluşarak talep ve önerilerini dinledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'yı da etkileyen Elazığ merkezli depreme işaret ederek, "Bölge ekonomisinde durgunluğun önüne geçmek ve üretimde sürekliliği sağlamak için yeni bir adım daha atıyoruz. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fiziki olarak zarar görmese de KOSGEB'in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'ndan faydalanabilecekler." dedi.

Bakan Varank: 28.5 milyon liralık 12 farklı proje uygulamaya koyuyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon’un ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacak 28.5 milyon liralık 12 farklı projeye imza atılacağını belirterek, Trabzon’un ilk kez geçtiğimiz sene Cazibe Merkezleri Destekleme Programına dahil edildiğini kaydetti. Toplamda 12 milyon liralık, 5 projenin bugün başlatılacağını anlatan Varank, bu kapsamda yapılacak yatırımlara değindi.

İLAFAR'ın kapasitesi güçlenecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farma-sötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İLAFAR) kapasitesinin daha da güçlendirileceğini söyleyen Varank, "Vereceğimiz destekle; ilaç sektöründe ihtiyaç duyulan analiz ve Ar-Ge çalışmaları hız kazanacak. Araştırma ve eğitim bazlı işbirlikleriyle İLAFAR bir çekim merkezi haline gelecek" dedi.

Kuyumculuk tasarım merkezi kurulacak

Bakan Varank, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kuyumculuk Tasarım Merkezi’nin kurulacağını belirterek, bu merkezle; Trabzon'un benzersiz el sanatlarından hasır, telkâri ve kazaziyede doğal rekabet üstünlüğünü perçinleyecek bir adım atıldığını ifade etti. Kuyumculuk Tasarım Merkeziyle; tasarım ve kalıp döküm hizmetinin Trabzon’da yapılacağını dile getiren Varank, böylelikle 5 milyon liraya yakın bir tasarrufun sağlanacağını ve bu tutarın şehrin ekonomisinde kalacağını ifade etti.

Arsin OSB'ye enerji nakil hattı

Arsin OSB’ye yeni bir enerji nakil hattı kurulacağını kaydeden Varank, "Böylelikle, Doğu Karadeniz sanayisinin can damarı olan bölgenin enerji problemini, önümüzdeki 20 yıl için çözmüş olacağız. Sanayiyi güçlendirip, ekolojik dengeyi koruyacak bir başka adımı da Beşikdüzü ve Şinik (Akçaabat) Organize Sanayi Bölgelerinde atacağız. Kuracağımız arıtma tesisleri sayesinde, firmalar verimli, katma değerli ve temiz üretimle ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacak." dedi.

Küçük sanayi siteleri dönüşecek

Ortahisar Değirmendere’de dönüşümü gerçekleştirecek, bölgede bulunan küçük sanayi sitelerini şehir dışına taşıyacağını anlatan Varank, burada faaliyet gösteren üreticilerin yeni yerlerinde nefes alacağını, yer seçimi, mimari projelendirme, yönetim modeli ve finansal hesaplamaları da içeren fizibilite etüdünün tamamlanacağını bildirdi.

SOGEP Projeleri

Varank, Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı kapsamında toplam 16 milyon liralık 7 ayrı projenin imzalanacağını belirterek, Trabzon’un yanında Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin’de özellikle kadınlar, gençler ve çocukların becerilerinin geliştirileceğini ifade etti.

Yetenek keşfi

Trabzon’u sporcu performansını geliştirme ve yetenek keşfinde Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri yapmak istediklerini söyleyen Varank, her alanda sporcu yetiştirilmesine katkı sağlayan ve bu sporcuları düzenli olarak izleyen ve değerlendiren bir yapının oluşturulacağını söyledi.

Kadın girişimciliği teşvik

Bakan Varank, Ordu ve Giresun’da kadın girişimciliğini teşvik edecek; eğitim, danışmanlık, finansman ve yönetişim desteklerinin verileceğini anlatarak, üreten kadın, güçlü kadın mottosuyla yola çıktıklarını, modern sektörlerde istihdamı artırmanın yanında; katma değerli yöresel ürünleri markalaştıran bir kadın kooperatifinin de kurulacağı bilgisini verdi.

Mesleki eğitim

Rize’de mesleki eğitimin geliştirilmesine odaklandıklarını kaydeden Varank, "Organize Sanayi Bölgesi’nin içine kurulacak merkezle, kalifiye iş gücünü yetiştirmek istiyoruz. Bu merkez; gençlerin ve kadınların iş hayatına kazandırılmasına hizmet edecek, sanayi sektöründe istihdam sorununun giderilmesine katkı sunacak." dedi.

Matematik atölyeleri

Varank, Gümüşhane’nin gençlerini de unutmadıklarını belirterek, özgün bir proje olarak gençlerle buluşacak Gümüş Küp Park'ın, ildeki 20 bin öğrenciye kaliteli zaman geçirebilecekleri bir ortam sunacağını ifade etti. Artvin’de de matematik odaklı bir projenin hayata geçirileceğini anlatan Varank, Şavşat’a bilim kampının; 3 farklı ilçedeki 3 okula da matematik atölyelerinin kurulacağını dile getirdi.

Teknoloji ve yenilik atölyeleri

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin’de Teknoloji ve Yenilik Atölyeleri kurulacağını anlatan Varank, "6 ilimizdeki 16 atölyeyle, çocuklarımıza teori ve pratiği birleştirebilmelerine imkân sağlayacak mekânlar oluşturacağız. Bu projenin yürütücülüğünü Karadeniz Teknik Üniversitesi OF Teknoloji Fakültesi yapacak." diye konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri

Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerinin 2018 verilerine değinen Varank, açıklanan verilerin, 2010-2018 yılları arasında kat edilen mesafeyi çok net bir şekilde gösterdiğini ifade etti. Göreli yoksulluk oranının yüzde 16.9’dan, yüzde 13.9’a inip, 3 puan azaldığını anlatan Varank, imalat sanayi katma değerinin milli gelirdeki payının, yüzde 15’ten yüzde 19’a yükseldiğini ifade etti.

Sabit yatırım teşvikleri

Varank, son 7 senede şehirde, 2 buçuk milyar liranın üzerinde sabit yatırımı teşvik ederek, yaklaşık 6 bin vatandaşa yeni iş kapısının açıldığını anlatarak, “Kalkınma Ajansımız Trabzon’da 234 projenin hayata geçmesini sağladı. Trabzon Yatırım Adası, Karadeniz’in inovasyon ve teknoloji üssü olacak. Altyapı hazırlıkları hala devam ediyor. Ajansımız bu projenin etüt çalışmaları, fizibilite, jeolojik raporların hazırlanması ve yönetici şirket kurulumu gibi farklı safhalarında tüm paydaşlarla birlikte özenle çalıştı." dedi.

Elazığ ve Malatya'ya bir destek daha

Trabzon’dan Elazığ ve Malatya’ya müjde veren Varank, "Deprem felaketinin hemen ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB’in Acil Destek Kredisi Programını uygulamaya almıştık. Bu kapsamda; Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören KOBİ’lerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vermeye başladık. Şimdi buna ek olarak; bölge ekonomisinde durgunluğun önüne geçmek ve üretimde sürekliliği sağlamak için yeni bir adım daha atıyoruz. İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, depremden fizikî olarak zarar görmese de, KOSGEB’in İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından faydalanabilecekler." diye konuştu.

Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü: "50 ve altı çalışanı olan işletmeler, 100 bin liraya kadar kullanacakları kredide, 50’den fazla istihdamı olan işletmeler 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide, aynı şartlarda, yani faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz, KOSGEB’in faiz desteği programından yararlanacak.

İmzalar atıldı

Bakan Varank'ın refakatinde, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı (CMDP) ile Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında gerçekleştirilen imza törenlerine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Suat Hacısalihoğlu, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Süleyman Baykal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Dekanı İrfan Acar ile DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman da katıldı.

İmzalanan anlaşmalar

İlaç Endüstrisi Hedefli Çekim Merkezi,Trabzon Kuyumculuk Tasarım Merkezi,Arsin OSB Elektrik Altyapısının Güçlendirilmesi,Şinik OSB İçme Suyu Arıtma, Biyolojik Atık Arıtma Tesisi ve Su Terfi Hattı,Beşikdüzü OSB İçme Suyu Arıtma ve Biyolojik Atık Arıtma Tesisi,Trabzon’da Küçük Sanayi Sitelerinin Dönüşümü Projesi,Sporda Performans, Ölçüm ve Yetenek Merkezi, Mesleki Eğitim Projesi,Çalışan Ordu’nun Üreten Kadınları,Yaşayan Matematik, Artvin’e Sayısal Bakış, GümüşKüpPark, Üreten Kadın, Güçlü Kadın Projesi, TEYAP.

Vali Ustaoğlu: Trabzon’da sanayi ve turizm gelişmektedir

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programının ülkemiz geneline bakıldığında; nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliği taşıyan şehirlerimizin, katma değeri yüksek üretim, teknoloji, ihracat, istihdam ve yenilikçilik kapasitelerini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Hacısalihoğlu: İş dünyasının beklentisi yüzde 6’lık SGK primi desteğidir

Toplantının açılışı konuşmasını yapan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, bölge adına önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Sayın bakanımızın göreve başladığı günden beri bölgede sürekli müjdeli haberlerle şehrimize gelmiştir. Önceki gelişinde Yatırım Adası Endüstri Bölgesi’nin kararını Sayın Cumhurbaşkanımıza imzalatmıştır. Cazibe Merkezleri Programı, 10. Kalkınma Planı dahilinde, bölgelerin kalkınması ve metropol şehirlerin altyapılarının düzeltilmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda alınan bir karardır. Fakat bir türlü bölgemize şehrimize gelmemiştir. Bunu da yine Sayın Mustafa Varank bakanımız daha önceki gelişinde hayata geçirdi. Projelerin uygulanmasında hızlı adımların atıldığını da kısa zamanda gördük ve bugün gerek Cazibe Merkezlerindeki projelerin gerekse de diğer projelerin onaylanmasıyla ilgili bu protokol imza töreni aslında bölgeye vermiş olduğu önemden kaynaklanıyor. Özellikle de Cumhurbaşkanımızın daha önce belirtmiş olduğu bölgenin gelişimiyle ilgili atılacak adımlardaki destekler bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Bakanımız da bu konularda çok hızlı kararlar aldı ve bugünlere geldik. Burada amaç göç alan şehirlerin altyapısının düzenlenerek ekonomiye katkı verir hale getirilmeleridir ki; burada özellikle de Sayın Bakanımızı yakından ilgilendiren üretime dönük altyapıların geliştirilmesidir. Bugünkü projeler de OSB’lerin altyapılarının gelişmesine dönük projelerdir. Ülkenin kalkınması adına atılan iyi adımlar olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve ekibine ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu projeler bölgenin gelişmesine bakanlığımızın verdiği değerin göstergesidir.”