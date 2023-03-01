Deprem bölgesine özel kalkınma projeleri oluşturulmalı

Mantı, yan sanayisini oluşturacak güçlü kurum ve kuruluşları deprem bölgesine yatırım ve üretim yapmaya, istihdam sağlamaya davet etti. Depremlerin can kayıplarına yol açıp aileleri ayırmasının yanında ekonomiye de büyük darbe vurduğunu anlatan Mantı, etkilenen 11 ilde kadınların hayata tutunması ve çocukların sağlıklı bir geleceğe kavuşması için Türkiye’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla hareket etmesini istedi, yatırımcıların önceliğinin deprem bölgesi olması gerektiğine dikkat çekti.

Mantı, depremden etkilenen illerdeki kadın girişimcileri tespit etmeye çalıştıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: "Deprem Bölgesi’nde mikro ve makro olarak, eş zamanlı projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Zaman kaybedilmeden bölgenin yeniden yapılanması ve vatandaşların yeni bir umutla hayata sarılmasına olanak tanınmalıdır. Ayrıca iş ve meslek sahibi kadınlarla girişimci genç kadınlar için kalkınma projelerinin hayata geİ çirilmesini bekliyoruz.