Deprem kaygısı iş gücünü etkiliyor: Her 3 çalışandan 1’i deprem nedeniyle taşınmayı düşünüyor

Kariyer.net’in İstanbul ve çevresindeki çalışanlarla gerçekleştirdiği araştırma, depreme ilişkin kaygıların iş gücü hareketliliğini ve çalışma tercihlerini etkilediğini ortaya koydu. Ankete katılan her üç çalışandan biri, deprem nedeniyle yaşadığı yerden taşınmayı değerlendiriyor.

Araştırma, İstanbul’da ve çevre illerde yakın zamanda hissedilen depremler sonrası çalışanların duygu durumlarına ve beklentilerine ışık tuttu. Buna göre katılımcıların yüzde 57’si tedirgin hissederken, yalnızca yüzde 7’si kendini güvende hissettiğini belirtti. Marmara Bölgesi’ndeki çalışanların yaklaşık yüzde 80’i yaşanan ya da olası depremlerden dolayı endişeli olduğunu ifade etti.

Uzaktan çalışma talebi güçleniyor

Çalışanların yüzde 82’si hâlihazırda sürekli ofiste çalıştığını belirtirken, yüzde 70’ten fazlası hibrit modele geçmek istiyor. Deprem riski ve artan yaşam maliyetleri, uzaktan çalışmaya olan ilgiyi tetikliyor.

Yüzde 35’i taşınmayı düşünüyor

Araştırmaya göre Marmara’daki çalışanların yüzde 35’i deprem nedeniyle taşınmayı planlıyor. Taşınmayı düşünmeyenlerin yaklaşık yüzde 33’ü ise mevcut binalarının ve bölgenin altyapısına güvendiklerini belirtti. Çalışanların iş yerlerinin depreme dayanıklılığı konusundaki algısı da dikkat çekici: yüzde 38 dayanıklı olduğunu düşünürken, yüzde 17 dayanıklı olmadığını, yüzde 40 ise emin olmadığını ifade etti.

Şirket aksiyonları yetersiz bulunuyor

Katılımcıların yüzde 55’inden fazlası, şirketlerinin deprem sonrası aldığı önlemleri yeterli görmediğini bildirdi. Bu gruptakilerin çoğu, alınan aksiyonların sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Araştırmaya göre şirketlerin afet eğitimi konusunda da eksikleri bulunuyor. Katılımcıların yüzde 76’sı deprem öncesinde çalıştığı kurumdan herhangi bir afet eğitimi ya da seminer almadığını belirtirken, yüzde 60’ı bu tür eğitimleri talep ediyor. Ayrıca, bireysel düzeyde de hazırlık eksikliği öne çıktı: Katılımcıların yüzde 65’inden fazlasının deprem öncesine dair bir afet planı bulunmuyor.

“Afet planları ve psikolojik güvenlik kritik”

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, şirketlerin sadece fiziksel değil, psikolojik güvenliği de göz önüne alarak afet planları geliştirmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çalışanların güvenliğini sağlamak, sadece iş yeri yapılarının güvenli olmasıyla sınırlı değil; psikolojik olarak da çalışanların kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Şirketlerin bu konuda eğitim, bilgilendirme ve destek mekanizmaları geliştirmesi uzun vadeli başarı ve çalışan bağlılığı açısından kritik.”